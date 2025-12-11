Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Quedar-se gelat

Lluís Mesa

Lluís Mesa

València

Resulta difícil d’entendre com encara hi ha circumstàncies que sorprenen. L’actualitat, plena de tragèdies i sobtades situacions, continua impressionant-nos. Pareix que estiguem curats de notícies dures i inversemblants. No obstant això, continuen afectant-nos. La locució verbal 'deixar gelat' o 'quedar-se gelat' ho descriu perfectament. Significa que una persona es queda paralitzada o sense vitalitat a causa d’una visió o fet incomprensible.

Recorde quan de menut entrava amb la família a vore la Seu de València o la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats. Coincidia amb un dia de festa grossa o d’alegria. En trobar a l’entrada a alguna persona pobra, de sobte, m’entristia. Confesse que 'em quedava gelat'. No entenia que existira gent indigent i que jo tinguera de tot. Solament em passava un poc si mon pare tenia alguna moneda per a ells.

Recentment, he passat un dia a Madrid. L’objectiu era tornar amb tranquil·litat al Museu del Prado. Volia impressionar-me amb la pintura d’Onofre Falcó, company de Joan de Joanes. És autor del Retaule de la Sang d’Estivella. No obstant això, no esperava que la principal sorpresa de la jornada la trobara al carrer Major. Allí, en una vesprada gelada, un vell estava assegut en una cadira venent regalíssia. Mentrimentres, la dona el tapava amb una manta i estava cuidant-lo. Em vaig 'quedar gelat' en comprovar que una parella humil i major encara necessitava posar-se a vendre.

No és la primera vegada que he sentit enguany eixa estranya sensació. Va ser en la meravellosa visita estiuenca a Marràqueix. Recorde un passeig per un carrer tradicional. De matí, hi havia una mare amb un xiquet de bolquers demanant almoina. Em va colpir. Sobretot 'vaig quedar-me gelat' quan, a les onze de la nit, continuava en el mateix lloc i amb l’infant. No som prou conscients que una de les grans tragèdies humanes és la pobresa.

El coneixement de la trajectòria del rector Peset Aleixandre no ha evitat que 'em quede gelat' en endinsar-me en la novel·la 'Ingrata pàtria' de Martí Domínguez. Et fa sentir com l’ambició pel poder i la ideologia excloent gela els sentiments humans. No amague que la talla de l’intel·lectual i la seua vinculació religiosa són dos grans referents per a mi.

En definitiva, preparem-nos. Qualsevol dia podem 'quedar-nos gelats', sense esperar-ho. La gelor en el cor d’una persona és el preludi d’accions inhumanes.

