Quedar-se gelat
Resulta difícil d’entendre com encara hi ha circumstàncies que sorprenen. L’actualitat, plena de tragèdies i sobtades situacions, continua impressionant-nos. Pareix que estiguem curats de notícies dures i inversemblants. No obstant això, continuen afectant-nos. La locució verbal 'deixar gelat' o 'quedar-se gelat' ho descriu perfectament. Significa que una persona es queda paralitzada o sense vitalitat a causa d’una visió o fet incomprensible.
Recorde quan de menut entrava amb la família a vore la Seu de València o la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats. Coincidia amb un dia de festa grossa o d’alegria. En trobar a l’entrada a alguna persona pobra, de sobte, m’entristia. Confesse que 'em quedava gelat'. No entenia que existira gent indigent i que jo tinguera de tot. Solament em passava un poc si mon pare tenia alguna moneda per a ells.
Recentment, he passat un dia a Madrid. L’objectiu era tornar amb tranquil·litat al Museu del Prado. Volia impressionar-me amb la pintura d’Onofre Falcó, company de Joan de Joanes. És autor del Retaule de la Sang d’Estivella. No obstant això, no esperava que la principal sorpresa de la jornada la trobara al carrer Major. Allí, en una vesprada gelada, un vell estava assegut en una cadira venent regalíssia. Mentrimentres, la dona el tapava amb una manta i estava cuidant-lo. Em vaig 'quedar gelat' en comprovar que una parella humil i major encara necessitava posar-se a vendre.
No és la primera vegada que he sentit enguany eixa estranya sensació. Va ser en la meravellosa visita estiuenca a Marràqueix. Recorde un passeig per un carrer tradicional. De matí, hi havia una mare amb un xiquet de bolquers demanant almoina. Em va colpir. Sobretot 'vaig quedar-me gelat' quan, a les onze de la nit, continuava en el mateix lloc i amb l’infant. No som prou conscients que una de les grans tragèdies humanes és la pobresa.
El coneixement de la trajectòria del rector Peset Aleixandre no ha evitat que 'em quede gelat' en endinsar-me en la novel·la 'Ingrata pàtria' de Martí Domínguez. Et fa sentir com l’ambició pel poder i la ideologia excloent gela els sentiments humans. No amague que la talla de l’intel·lectual i la seua vinculació religiosa són dos grans referents per a mi.
En definitiva, preparem-nos. Qualsevol dia podem 'quedar-nos gelats', sense esperar-ho. La gelor en el cor d’una persona és el preludi d’accions inhumanes.
- La Plaza del Ayuntamiento tendrá forma elíptica, un manantial y adoquinado con guiño a la mascletà
- Ford se alía con Renault y reserva un papel "fundamental" a Almussafes
- Un maltratador queda libre tras la muerte a golpes de su pareja en Catarroja
- Las imágenes de la futura Plaza del Ayuntamiento
- De Benissa a València: las nuevas ‘familias’ con mando en el PPCV de Llorca
- Un tercer menor sufrió complicaciones tras ser asistido por el anestesista de la clínica de Alzira
- Errores con el Ingreso Mínimo Vital: 'Se equivoca la Seguridad Social pero me embargan a mí, que no tengo ni para comer
- Pérez Llorca: 'La reconciliación con las víctimas no va a ser un paripé