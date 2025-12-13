Podridures

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Maria Jesús Bolta

València

És sabut que la síndrome de Diògenes consisteix en un trastorn del comportament humà que fa que la persona afectada acabe vivint incrustada en tones d’objectes i deixalles diverses. Hui en dia, després de recórrer pantalles, escoltar tertúlies o seguir intervencions en parlaments, la patètica actuació política d’alguns subjectes ha generat la mateixa síndrome en l’àmbit social: el desig imperatiu d’amuntonar mals olors i mals sabors pertot arreu, i com més millor.

Un grapat de partits polítics, representants i seguidors, obeint l’afecció que els enverina, s’estarrufen farcint el món d’excrements de totes les talles. Venen perfils irreverents de la bona gent que no combrega amb ells; insulten; vomiten falses acusacions; omplin els discursos de barbaritats; les entrevistes, de verborrea pudenta; les campanyes electorals, de mentides. En una paraula, trafiquen amb misèries per bastir una boira gelatinosa que sufoque l’atmosfera de la democràcia. Per a ells, la vida es redueix a erigir-se ben alt a fi de moure els fils de la ciutadania. Com? Allunyant-se tot el que puguen del mirament i de l’elegància. Per què? Perquè, per a aquests individus, el més rellevant és el JO, no el discret sinó aquell que ho capitaneja tot a base de ràbia i provocació, forjat per guanyar poder a qualsevol preu. Fugen del “per favor” o del “perdone” i prefereixen blasfemar amb fruta, cojonudo, feminazi o Qué gordito has vuelto de Auschwicht. Així, enceten una polèmica que, en uns segons, portarà el seu nom (el del partit o del país) amunt i avall.

Alguns pertorbats s’apunten a aquesta agressivitat. En canvi, la gran majoria la repudia i lluita per eliminar-la perquè l’educació sempre s’ha entés com a posseïdora del respecte, de xafar-se la llengua per no ofendre o armar el canyaret; en definitiva, d’aconseguir exposar les nostres opinions o defensar-ne els arguments sense ultratjar l’interlocutor ni demacrar-nos la pròpia imatge.

Cal exigir cultura des de tots i per a tots els sectors, com més públics més importants, per recuperar el civisme ineludible i evitar sucumbir en mans de la podridura dels egos infectes.

