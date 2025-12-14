Panorama
Música a la Llum: la memòria i la reconstrucció sonen a Xiva
L’últim concert de la temporada de les unitats artístiques de la FSMCV es va convertir en un homenatge musical als pobles colpejats per la DANA
El Teatre Astoria de Xiva va acollir el passat 8 de desembre una de les cites més carregades de significat de la temporada musical valenciana. El concert anual de Música a la Llum, interpretat per la Jove Banda Simfònica de la FSMCV amb la direcció de Jerónimo Castelló, no va ser només una nova mostra del treball de recuperació patrimonial que impulsa el projecte: va ser, sobretot, un homenatge sonor als municipis afectats per la dana d’octubre de 2024 i a totes les societats musicals que han viscut, en primera línia, un any de reconstrucció.
A més, la cita va tindre un valor afegit: va suposar el tancament de la temporada de les unitats artístiques de la FSMCV, convertint-se en una mena d’epíleg emocional a un curs marcat per l’esforç col·lectiu, la solidaritat i la resiliència del moviment musical valencià.
El programa interpretat va estar integrat exclusivament per obres de compositors nascuts en localitats durament castigades per la dana, com Albalat de la Ribera, Alborache, Algemesí, Catarroja, Guadassuar, Requena i Utiel. Totes les peces seleccionades responen a l’esperit fundacional de Música a la Llum: partitures de compositors ja desapareguts, poc interpretades o directament oblidades, recuperades amb rigor musicològic i respecte patrimonial.
Van sonar obres d’Ethelvina-Ofelia Raga Selma, Pedro Sosa López, José Moreno Gans, Bernardo Adam Ferrero, Eduard Felip, José Pérez Ballester, José Cleríes Oliver i José María Cervera Lloret. La presència, per primera vegada, d’una compositora, Ofelia Raga, va aportar també un valor simbòlic afegit a una proposta que mirava al passat per parlar del present. Cada peça es va convertir en una manera diferent d’evocar pobles, paisatges i vides que, un any després de la catàstrofe, continuen refent-se sense renunciar a la seua identitat musical.
La Jove Banda Simfònica va assumir el repte de connectar la memòria musical amb el present de les noves generacions
La Jove Banda Simfònica com a veu del relleu
La interpretació va anar a càrrec de la Jove Banda Simfònica de la FSMCV, una formació integrada per 65 joves músics d’entre 18 i 28 anys procedents de les tres províncies. Amb la direcció de Jerónimo Castelló, la banda va assumir el repte d’un repertori poc habitual amb solvència, sensibilitat i una gran capacitat expressiva, connectant la memòria musical amb el present de les noves generacions.
Castelló, amb una trajectòria sòlida tant en l’àmbit simfònic com líric, va conduir el programa amb un equilibri constant entre contenció emocional i intensitat narrativa, construint un concert que va fugir del simple format commemoratiu per convertir-se en una experiència artística profunda.
Música a la Llum: patrimoni, arxiu i futur
Música a la Llum és un projecte impulsat per l’Institut Valencià de Cultura i la FSMCV, dins del programa de patrocini CaixaBank escolta València. Des de 2017 treballa en la recuperació, catalogació i difusió del patrimoni musical custodiat en els arxius de les societats musicals, amb una tasca discreta però fonamental per a preservar la memòria sonora del nostre territori.
El projecte no sols recupera partitures, sinó que impulsa enregistraments, congressos i accions divulgatives que consoliden a la Comunitat Valenciana com un dels principals referents estatals en patrimoni bandístic.
Un final de temporada amb sentit col·lectiu
El concert de Xiva no va ser només una nova fita del projecte Música a la Llum. Va ser també una manera de tancar simbòlicament un any difícil per a moltes societats musicals, un any en què la música ha tornat a demostrar que pot ser eina de memòria, de resistència i de reconstrucció.
Amb este últim concert de temporada, les unitats artístiques de la FSMCV tanquen un cicle marcat per l’esforç compartit i per la convicció que, fins i tot en els moments més durs, la música continua sent una manera de recompondre el que es trenca.
