Va de llibres
Les editorials valencianes amplien fronteres més enllà de l'Atlàntic
Segells i llibres valencians consoliden la seua presència a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Mèxic, la fira més gran del món hispanoparlant
Francesc Miró
És la segona fira més important del món després de la de Frankfurt, però la primera pel que fa al món editorial hispanoparlant. Aquest any, l’edició que es va celebrar del 29 de novembre al 7 de desembre, la van visitar quasi un milió de persones. Professionals del sector editorial, però també curiosos, lectors i lectores que van poder descobrir la feina de 2.790 segells editorials, de 64 països d’arreu del globus. Fins a 18.400 professionals del llibre van tractar amb centenars de milers d’assistents. També van estretir vincles amb distribuïdores d’altres països, fins i tot amb algun dels 164 agents literaris que hi havia a la caça de la internacionalització de talent. Parlem de la FIL 2025, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Mèxic.
Una cita global, actualment imprescindible, on també van estar presents les editorials valencianes. De fet, l’any passat la directora general de la FIL, Marisol Schulz, es va comprometre a donar la recaptació total de taquilla d’un dia de fira als membres del sector editorial valencià afectats per la DANA. Més tard, en el mes de febrer d’aquest any que prompte acomiadarem, l’Associació d’Editorials del País Valencià i la Universidad de Guadalajara –que organitza la fira–, van fer efectiu un conveni de donació econòmica, en virtut del qual la FIL entregava a l’entitat valenciana un total de 75.000 euros a benefici dels damnificats per les inundacions. En Va de Llibres ens posem en contacte amb editorials valencianes que han travessat l’Atlàntic aquests dies per analitzar amb elles l’impacte d’aquella ajuda i la necessitat d’internacionalitzar la llavor editorial valenciana.
Valencians a Mèxic
“L’any passat vaig ser conscient de les dimensions d’aquesta Fira, i del que implica per al sector del llibre en castellà a escala mundial. Tots els actors de la cadena del llibre estan ací”, descriu Alberto Haller, director, creador i editor del segell valencià Barlin Libros. “Aquest any ha sigut clau per a l’afiançament de Barlin, perquè hem vingut amb caseta, tot i que compartida. I ha sigut una experiència molt positiva perquè hem complert el nostre principal objectiu venint ací que era aconseguir distribució en Mèxic”.
“Nosaltres duguem més de sis anys venint a la FIL Guadalajara”, diu el cofundador i director executiu del Grupo Editorial Sargantana, Quique Olmos. “És un esdeveniment molt important, no tan sols per a Mèxic sinó per a tota Amèrica Llatina. A més, hem notat que aquest any hi ha hagut més gent, i hem tingut moltes reunions amb biblioteques, llibreries i fins i tot amb les cadenes de llibreries més importants. Reunions que es tradueixen en millors comandes per a Sargantana. Tot això fa la sensació que hi ha una millora d’ànim”, explica Olmos.
S’ha de dir que l’ajuda del conveni signat aquell any destinava un 40% a les editorials, un 20% a les llibreries, un altre 20% a les biblioteques públiques i el 20% restant a les biblioteques escolars danyades. “El gest de l’any passat va ser molt important per a les editorials valencianes, perquè va deixar clar que el sector editorial s’ha de recolzar els uns en els altres”, diu l’editor de Barlin Libros. “Crec que el teixit editorial valencià, i tots els actors que van sofrir el colp, comencen a recuperar-se. Les llibreries han tornat a obrir, i el magatzem de GEA Llibres torna a funcionar. Almenys és la sensació que em dona, però això no significa que no hi hagin algunes empreses que encara batallen per recuperar-se”. “La FIL es va bolcar amb les editorials afectades per la DANA. L’any passat ens preguntaven molt, i crec que aquest any, si no estem ja recuperats del tot, estem prop d’estar-ho”, expressa amb ànim Quique Olmos.
