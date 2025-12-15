Qüestionari Bibliotecari: Carme Nàcher Andrés
Cap de la Biblioteca Pública de Massanassa
L-EMV
1. El llibre valencià més llegit a la teua biblioteca
La Plaça del Diamant i Aloma, la sèrie de Gos pudent i La Minimoni de Rocío Bonilla
2. L’ùltim llibre infantil/juvenil que has recomanat
Bestiari dels monstres valencians, de l’Editorial El Bullent
3. Un llibre que recomanes per a club de lectura
Fadrines, de Raquel Ferrero i Clara Colomina editat per l’Etno.
4. Un llibre valencià que sempre recomanes
El Tirant lo Blanch de Joanot Martorell.
5. Quin llibre estàs llegint ara mateix?
Theodoros, de Mircea Cartarescu, publicat per Impedimenta.
6. Quina és la primera lectura que recordes?
Recorde amb molta vivesa La història interminable de Michel Ende.
7. Lliges més d’un llibre a la vegada?
Sí, tinc sempre 3 o 4 lectures al mateix temps.
8. Quin és el teu lloc preferit per a llegir?
Tinc un raconet de lectura a la meua habitació amb una butaqueta que vaig heretar de la meua iaia i una tauleta de fusta on deixe els llibres pendents.
9. Una frase que recordes de les teues lectures
«Com seria el món si aquesta llengua mai no hagués existit? Com seríem si desapareguera tot el que aquesta cultura de l’Egeu hi ha en nosaltres?». Són de Palabras del Egeo de Pedro Olalla, referides a l’idioma grec, però quan les vaig llegir vaig pensar en que podrien extrapolar-se fàcilment al valencià.
10. Quin autor/a de la literatura és el teu preferit?
Sempre m’han agradat els autors llatinoamericans, però en l’actualitat no deixe de llegir cap nova novel·la que publiquen Sara Mesa o el francès Laurent Binet.
11. Quin gènere t'agrada més?
La novel·la negra. Soc fervent seguidora de Pierre Lemaître i Petros Markaris.
12. Quina és la teua editorial de referència?
No em perd cap publicació de l’Editorial Acantilado.
13. La teua biblioteca personal està organitzada?
Sempre he organitzat la biblioteca personal de la mateixa manera que la biblioteca on treballe. M’ajuda a trobar els llibres fàcilment.
14. De no ser bibliotecari/ària, quina penses que seria la teua professió?
Haguera pogut ser arqueòloga.
