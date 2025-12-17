El "Ferrer Pastor", un vocabulari clau per la cultura valenciana
Durant el 2025 i 2026, quan se celebren els vint-i-cinc anys de la defunció del seu autor, s’estan duent a terme tota una sèrie d’iniciatives per a donar-lo a conèixer com a persona i lexicògraf
El vocabulari Ferrer Pastor ha sigut i és una eina d’estima i record per a la immensa majoria de la població valenciana. Segurament ha estat el llibre més utilitzat de la història del nostre país, perquè era el recurs general a tots els col·legis, instituts i a les famílies que han tingut una aproximació al valencià durant les dècades de la transició. El llibre blanc i blau era i és un instrument de consulta sobre qualsevol dubte en la nostra llengua que l’han emprat milions de valencianes i valencians. És per això que durant el 2025 i 2026, quan se celebren els vint-i-cinc anys de la defunció del seu autor, s’estan duent a terme tota una sèrie d’iniciatives per a donar-lo a conèixer com a persona i lexicògraf, autor de diversos llibres entre els quals destaca el Diccionari de la Rima i molts altres.
Matemàgia
Entre els recursos editats, destaca un “sobre sorpresa” que uneix ciència i lletres. Consta de sis fitxes que per una cara resumeixen la seua vida amb imatges representatives de la mateixa. Per l’altra consta d’una sèrie de graelles amb un conjunt de números a través dels quals es pot endevinar el dia i mes de naixement de qualsevol persona amb unes simples instruccions que es poden llegir. Aquest joc de matemàgia, editat per Denes Editorial, ha estat adaptat pel divulgador de la ciència Enric Ramiro Roca, mestre i professor sènior de la Universitat Jaume I i ha estat editat per Denes Editorial.
Adreçat a escoles, instituts, universitats, entitats socials i culturals i particulars, aquest recurs -expliquen els seus creadors- "pretén donar a conèixer la vida i obra de Francesc Ferrer Pastor i al mateix temps, oferir un instrument on es troben les lletres i la ciència a través de l’originalitat de la Matemàgia. Una eina que com indica el seu nom, és una barreja de l’exactitud de la matemàtica i de la sorpresa que implica la màgia". També s’ha editat un fullet en forma de còmic que ha estat dibuixat per Manel Gimeno.
Aquesta commemoració ha unit un conjunt d’entitats com la Fundació d’amigues i amics de Francesc Ferrer Pastor, la revista CAMACUC, l’associació ACICOM o Acció Cultural del País Valencià. Totes elles estan fent difusió de la seua obra a multitud d’ajuntaments, centres i entitats que els estan sol·licitant la seua intervenció, que estarà vigent durant el 2025 i 2026.
De la impremta a la correcció de textos
Més enllà de tot això, la figura de Francesc Ferrer Pastor encara té detalls per conéixer. Com el fet que era una persona originària de la Font d’En Carròs i que de jove va perdre la mà esquerra en un accident laboral. "Aquest fet l’encoratjà a orientar el seu treball en la impremta on treballava cap a la correcció de textos", expliquen. Així, va traballar a diversos diarias on va conèixer a Vicent Andrés Estellés. De forma paral·lela es va inscriure als cursos de Lo Rat Penat i en poc de temps, d’alumne esdevingué professor junt amb Carles Salvador, Enric Valor i Josep Giner, entre altres.
