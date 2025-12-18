En calent
L’espontaneïtat és la sinceritat sense filtre
La capacitat racional no impedix que, a voltes, actuem perquè se’ns provoca. Les reaccions espontànies sovint es vinculen amb l’adjectiu calent. La paraula dona per a molt. Ell sola significa excitació sexual, enfadament o temperatura alta. Podria dir-se més d’este vocable intens. No obstant això, desitge reivindicar l’adjectiu com a part de l’expressió en calent. Suposa que s’actua induït pels efectes que acaben de passar o que un material té una elevada temperatura.
Els abusos sexuals de polítics i els enriquiments il·lícits potencien una reacció en calent de la societat contra la democràcia. Però, hem de ser conscients que el sistema és més dèbil que la dictadura. Resulta fàcil atacar-lo. Pel nostre bé, hauríem de reivindicar que se n’extirpara el que no funciona i no l’essència democràtica. Cal no caure en les facilitats que les forces polítiques autoritàries i populistes oferixen per a acabar amb la corrupció. L’oferta acaba per passar factura i desintegra la societat.
En estos dies, embriagats per les provocadores aromes nadalenques, hauríem d’actuar en calent per a buscar germanor, pau i solidaritat. Ho hem de fer amb la intenció que siga el primer pas per a la consolidació d’eixos valors. Els pobles són essencialment bons. Estan cansats de guerres i crueltats provocades pels governants. Almenys vullc pensar-ho. Així que, practiquem actituds fermes contra Israel, Rússia, l’islamisme radical o el capitalisme desmesurat.
Esperava il·lusionat, com uns altres anys, l’arribada de l’anunci nadalenc d’una empresa de companatges. Tot anava bé en l’acció dedicada a la “polarització”, fins que aparegué la periodista Ana Rosa i damunt nomenà la fruita a l’estil Ayuso. En calent diguí pestes contra eixa escena. Havien clavat la pota. És una llàstima que un guió enginyós no s’haja arredonit.
Em pregunte que faria en calent si m’isquera la grossa de Nadal amb el número que jugue, aquell que ja comprava mon pare. M’alegraria perquè n’he repartit dos dècims entre les filles. De menut, la vespra del 22 de desembre em feien resar perquè tocara. Era part del ritual. Ara, em quede amb la idea que el moviment del bombo nadalenc provoca que compartim una miqueta. No està malament fer-ho en un món individualista.
En definitiva, no renunciem del tot a actuar en calent. Pot ser una bona espenta per a perdre la por a solucionar alguns temes. L’espontaneïtat és la sinceritat sense filtre. Bon Nadal.
