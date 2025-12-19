Villancicos cantados por 600 voces encenderán las calles de València este sábado
La iniciativa, impulsada por la federación de coros valencianos Fecocova, terminará en la plaza de la Virgen con la interpretación conjunta de 'Adeste fideles' y 'Noche de Paz'
Villancicos y cantos corales para encender los espacios más emblemáticos del centro de la ciudad de València este sábado, el último antes de que la Navidad aterrice un año más en el territorio valenciano. Esa es la iniciativa que ha impulsado la Federació de Cors de la Comunitat Valenciana (Fecocova) para una jornada, la del tradicional 'Nadal al carrer', en la que un total de 25 corales llegados desde todas las partes de la autonomía entonarán algunos de las melodías más destacadas de las fiestas navideñas. Unas interpretaciones que tendrán como colofón una actuación conjunta en la plaza de la Virgen a través de las voces de unos 600 coralistas.
Ubicaciones históricas
Según explican la federación, este paseo musical recorrerá los palacios valencianos y ubicaciones históricas y finalizará con la interpretación conjunta de Adeste fideles y Noche de Paz, en la Plaza de la Virgen. En concreto, las corales actuarán de manera simultánea a partir de las 17.45 horas en seis lugares céntricos y emblemáticos como el Palacio Arzobispal, la Plaza de Manises, la Puerta de los Apóstoles de la Catedral de Valencia, el Palau dels Català de Valeriola, la Puerta de los Hierros de la Catedral y la Puerta de les Corts Valencianes.
A las 19:15 está previsto que se unan los componentes de los 25 coros participantes y de manera conjunta interpreten en la Plaza de la Virgen los tradicionales villancicos Adeste fideles, dirigidos por Veaceslav Volontir Floca Eslava; y Noche de Paz, dirigidos por Juan José Visquert. Según explican desde Fecocova, "Nadal al Carrer" tiene como objetivo "sacar la música a la calle y permitir a todas aquellas personas que nunca pueden ir a un concierto, disfrutar de la riqueza cultural y musical de la Comunitat Valenciana que además de la música de banda también cuenta con una inmensa y variada riqueza en música coral.
Más allá de València
Sin embargo, en esta ocasión, las interpretaciones -a cargo de representantes de una federación compuesta por 230 coros de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia- no solo se circunscribirán al Cap i Casal. No en vano, por primera vez, en la localidad alicantina de Callosa de Segura también se ha organizado para este domingo 21 de diciembre otro "Nadal al carrer" en el que participarán cinco corales que reunirán a más de cien personas. En este caso, el canto comenzará a las 18.00 horas y recorrerá la Ermita del Rosario, la Biblioteca Municipal y el Museo Belenista. El acto terminará a las 19.00 horas en la Plaza de España del municipio con todas las corales unidas para un canto conjunto de villancicos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aemet lanza un aviso naranja por lluvias en el litoral norte de Valencia para esta noche
- Un rascacielos de 108 metros de altura dominará la Marina de València
- Mazón llega tarde a las Corts y se pierde el debate por el que cobra como portavoz en comisión
- La diputación concede al Arzobispado 780.000 euros con el voto en contra de Compromís
- Las lluvias ponen en alerta a la zona cero: Calles inundadas en Catarroja y más de 70 l/m2 en Massanassa
- Ardian compra la valenciana Fermax
- Directo: La zona cero de la dana, en alerta por lluvias e inundaciones
- El 'Chernóbil de Campanar' arrastraba dos décadas de bloqueo