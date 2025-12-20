El projecte de rehabilitació d’espais de producció artística després de la dana conclou amb èxit
La iniciativa ha buscat tant la recuperació d’espais afectats com l’activació del circuit professional
Fins a onze espais de producció artística i cultural estan en marxa al tancament del projecte de rehabilitació i construcció, coordinat per l’associació estatal d’associacions d’artistes Unión d’Artistas Contemporáneos (Unión AC), amb el suport del Ministeri de Cultura i en col·laboració amb l’Associació del Territori d’Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló (AVVAC).
Recuperació i activació
Segons ha assenyalat l'entitat en un comunicat, un total de sis espais de producció artística i residències a la zona dana i cinc més a l’àrea metropolitana de València estaran en funcionament al final del projecte, en una tasca que ha buscat tant la recuperació d’espais afectats com l’activació del circuit professional. Els projectes han sorgit del treball conjunt entre iniciatives individuals i col·lectives, algunes ja existents i altres creades després dels efectes de la dana.
El projecte ha sigut finançat gràcies al programa dana-Pla de Reconstrucció de la Cultura Valenciana del Ministeri de Cultura. Es tracta d’un conjunt de mesures que tenen com a objectiu la rehabilitació i l’acompanyament en la recuperació de les infraestructures cultur als dels territoris afectats per la catàstrofe del passat 29 d’octubre de 2024. Mitjançant residències, tallers, activitats expositives i formatives, i espais de coworking creatiu, es preveu que durant els pròxims cinc anys els centres acullen més de 200 artistes.
En concret, els espais implicats en l’activitat són: Espai Aljub de Riba roja de Túria, Espai d’Art de Paiporta, Espai Brote de Patraix, La Mina i Espai Local al barri del Carme de la ciutat de València, Espai Multimèdia de l’Horta Sud a Paiporta, Escola de Pintors a Algemesí, Estudi Amèrica a Torrent, l’espai Fantastik Lab a L’Olivereta, l’espai Plan B a Albalat de la Ribera i l’espai Pols a Nou Moles.
Una xarxa d'espais
Per a afavorir la promoció cultural i el treball col·lectiu a llarg termini, també s’articularà una xarxa d’espais. El projecte ha sigut especialment complex, ja que la dana va destruir tant espais públics com privats a la zona afectada. Tot i això, gràcies a una dinàmica d’escolta activa a les artistes i a la identificació de les seues necessitats, ha sigut possible dur a terme la iniciativa, "destacant el paper fonamental de les associacions professionals com a agents clau per a cuidar el territori i defensar els drets de les i els professionals de l’art". "Els espais estaran connectats en xarxa per a impulsar el desenvolupament del sector artístic valencià", conclouen.
