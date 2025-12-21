La FSMCV torna a Chicago per explicar al món el model de les societats musicals valencianes
La presència valenciana a la Midwest Clinic consolida Chicago com un espai clau per a explicar el moviment bandístic valencià
Cada desembre, Chicago es converteix en un punt de trobada imprescindible per al món de la música de banda. La Midwest Clinic, considerada la gran fira internacional de l’educació musical i la música de vent, reuneix milers de professionals, institucions, docents, intèrprets i creadors d’arreu del món. I, un any més, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) torna a estar present.
Tornar a Chicago és tornar a situar el moviment musical valencià en un escenari global, però també és recuperar el fil d’una història recent que va més enllà de la promoció cultural. L’any passat, la participació de la FSMCV en la Midwest Clinic va adquirir un sentit especial: la fira es va convertir en un espai de suport internacional a les societats musicals afectades per la DANA.
En l’edició anterior, la presència valenciana a Chicago va servir per activar campanyes de solidaritat, establir aliances i explicar al món què havia passat als pobles colpejats per les inundacions. En eixe context, la FSMCV va signar convenis de col·laboració amb entitats internacionals com la WASBE (World Association for Symphonic Bands and Ensembles) i amb la Societat Internacional per a la Investigació i Promoció de la Música de Vent (IGEB).
Acords que no només miraven al futur de la música de vent, sinó que també permetien canalitzar ajudes, beques i oportunitats formatives per a músics valencians en un moment especialment delicat. Chicago va actuar, així, com un altaveu global d’un moviment que, tot i estar ferit, demostrava capacitat d’organització, solidaritat i projecció internacional.
Un espai per explicar qui som
«La Midwest Clinic és un espai on s’expliquen models, on es comparteixen maneres d’entendre la música i on es construeixen relats culturals. En este sentit, la FSMCV ha aprofitat en els darrers anys la seua presència a Chicago per explicar què són les societats musicals valencianes, quin paper juguen al territori i per què constitueixen un patrimoni cultural únic», apunta la presidenta de la Federació, Daniela González.
«Tornar a Chicago no és només tornar a una fira. És reafirmar que el moviment musical valencià continua present als grans espais internacionals, que manté viva la seua capacitat de generar aliances i que entén la cultura com una xarxa de relacions que travessa fronteres», remarca González.
Després d’un any marcat per la reconstrucció, la memòria de la DANA i l’esforç col·lectiu, la Midwest Clinic continua sent un lloc on mirar cap enfora sense oblidar d’on venim. Un espai on la música valenciana no només sona, sinó que dialoga, explica i construeix futur.
