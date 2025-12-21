La llengua de l’Es-alert
Algunes informacions aparegudes recentment apunten que l’enviament del missatge d’Es-alert a la població, el fatídic dia de la dana del 29 d’octubre de l’any passat, sembla que es va retardar per causa que no es posaven d’acord, si havien d’escriure tipus o tipo i no recorde ara si per alguna altra parauleta o accent de gran transcendència per al món sencer, mentre el poble -el que parla valencià, i el que no el parla, i que viu en terres valencianes- ens ofegàvem o véiem les nostres cases inundades i destruïdes, i perdíem cotxes i béns, etc. Però, veges tu, que el problema va ser pel valencià... com no podia ser de cap altra manera! Perquè és clar que si a algú li arriba un missatge en valencià estàndard i veu alguna paraula accentuada a l’esquerra o a la dreta, no ho entén i espera que el riu li arribe al coll per comprendre la cosa. En fi, no m’entretinc més a comentar una absurditat tan gran i digna del millor surrealisme literari, si no fora tan dolorosa.
Més important em sembla que, des d’aquell fatídic dia -si no m’erre i crec que he rebut totes les alertes enviades, o quasi-, el valencià ha desaparegut del sistema d’aquestes alarmes institucionals. Misteris. Sembla que en castellà ja s’entén i s’eviten haver de triar quin valencià de poble s’ha de fer servir. O de ciutat. O si serà el mateix quan l’envien a Vinaròs -que és un poble valencià- que a Algemesí -que és el meu poble, i també valencià. No siga cosa que algú no entenga de què es parla! I així ja no tenen cap problema. I com que quasi ningú no es queixa, ells van fent. I als assessors àulics del poble -disposats a salvar la llengua cada dia-, sembla que tampoc els telefonen per a aquestes coses. Quina frustració, després d’haver-se rebaixat tant!
Jo pense que és important que s’envien les alertes en valencià també. I m’oferesc gratuïtament a traduir-les al valencià -variant neutra i que s’entenga en tots els pobles i més enllà i tot-, si em donen cinc minuts per poder fer la meua feina ben feta. I estic segur que cap dels qui manen es queixarà d’haver usat una paraula que siga incomprensible o un accent que no siga d’acord amb les regles que usa l’AVL. Perquè crec -i també molta més gent- que cal que l’Es-alert funcione també en valencià. I, encara, en anglés. Ara bé: la part de l’anglés no l’assumiré, que no en sé tant. Però, la valenciana, sense cap problema. Si volen, saben com trobar-me. Gràcies.
