Va de llibres
Un grapat de recomanacions il·lustrades per als menuts de casa
El llibre il·lustrat és un dels formats més reeixits dels regals de Nadal, així que parlem amb editors que ens recomanen els seus preferits
Francesc Miró
Sovint s’assumeix que els llibres il·lustrats són tan sols per a iniciar-se en la lectura i, per tant, no ens els prenem del tot seriosament. Realment, sempre han sigut molt més que lectures passatgeres, sotmeses a l’utilitarisme, que oblidarem quan ens fem grans.
L’art de sintonitzar una bona feina d’il·lustració, feta amb sensibilitat i personalitat –i feta per humans, no per IA, que hi ha editorials que ja han començat a fer-ho–, amb una història vertaderament inspiradora, pot anar molt més enllà de la seua funció educativa. Pot quedar-se en els cors dels lectors i lectores generació rere generació. Pot esdevenir un clàssic de les biblioteques personals de cadascú, un relat intergeneracional.
Ara que es fan les cartes dels Reis Mags, parlem amb editors que ens recomanen aquest tipus d’àlbums il·lustrats, atemporals i amb cor, per descobrir-los sota l’arbre i gaudir-los de forma compartida.
Històries intergeneracionals amb moltes capes
La primera recomanació ens arriba de la mà de Nuria Sendra, editora a Edicions del Bullent que ens parla de ‘L’aventura’, de Roser Rovira i Robert Garcia. “Els més menuts i els més majors llegiran una divertida història d’una tortuga de peluix que li passen moltes coses, de manera que aprofundint en la lectura descobrim que l’autora ha volgut parlar de l’inevitable pas del temps i el seu efecte en les persones i les coses”, diu Sendra. A més, amb la intenció que les lectures d’àlbums il·lustrats siguen intergeneracionals, l’editora de Bullent també ens recomana ‘On ets, peludet?’ de l’editorial Lletra Impresa, escrit per Mercè Climent i il·lustrat per Helga Ambak, que descriu com un llibre ple de sensibilitat sobre un tema tan complex com la mort: “Un tema que no és fàcil trobar en aquest tipus de llibres infantils, però és molt bonic i el recomane molt”.
Antonio Alcolea, director del grup editorial Olé Libros - Iglú, també ens recomana un títol en la línia de tractament de temes complexos amb la creativitat i l’habilitat d’autores i autors de renom. És el cas de Dora Sales, autora de ‘Bajo la misma luna’, un llibre il·lustrat que Alcolea recomana perquè “tracta realitats desafavorides i desigualtats socials amb un tacte i una sensibilitat especial. Sense anomenar res, ho diu tot”. I afegeix de la seua collita la col·lecció de llibres de cançons populars ‘Al corro chirimbolo’, que adapta Nieves García que amb les il·lustracions de Catalina Medarde que “ha il·lustrat cada llibre en un estil diferent”. A més, aquesta col·lecció ve amb cada volum acompanyat d’un QR que ens porta a reproduïr les cançons que “han sigut gravades i fetes per Trobaversos en acústic”.
Per a pensar i per a educar
Des d’Andana editorial, Ricard Peris ens recomana dues lectures enfocades a l’educació en valors i en la difusió de la ciència i el coneixement per a totes les edats. Ens diu que ‘La volta al món en 80 invents’ de Matt Ralphs i Robbie Cathro pot resultar molt entretingut per a aprendre història, física i tecnologia. També ens parla d'‘Això no li passaria mai a la Rita’, de Simona Ciraolo, una lectura que convida a reflexionar sobre l'autoexigència.
I finalment, el fundador de Litera Libros, Juan Romero, ens recomana ‘El racó de pensar’ de Pieter van der Heuvel. Segons Romero, es tracta d’un llibre “molt original que agrada molt als xiquets i xiquetes perquè és d’una narrativa acumulativa que fa que cada vegada hi haja més personatges en eixe racó de pensar, on es produeixen situacions absurdes que fan riure, però també fan pensar sobre temes universals com el càstig, el perdó i la culpa”. I afegeix que “té un final sorprenent i divertidíssim”. Amb aquestes recomanacions, esperem que els Reis de l’Orient prenguen nota per ajudar-nos a viure un Nadal sorprenent i divertit amb els més menuts de casa.
- València ya vive una Navidad que ya amenaza con enfermar de éxito
- La Aemet lo confirma: Nieve en Valencia a partir de los 600 metros
- No habrá clase el 16 de marzo en València y el curso acabará el 22 de junio
- Vuelven las lluvias a Valencia este domingo y podrían alargarse hasta Navidad
- Un niño herido tras el desprendimiento de una cornisa en València
- Hemos plantado chiringuitos del siglo XXI en una playa del siglo XX. El paseo necesita una intervención
- Comienza la 'plantà' de los nuevos chiringuitos modulares en la Malva-rosa
- Expertos en Meteorología anuncian la llegada de un tren siberiano que puede dejar nieve en Valencia: estos serán los días y las zonas de las nevadas