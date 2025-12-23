La cançó “Nevar a València” de Tardor es canta en grec xipriota, frisó i occità
Amb les veus de Demetris Mesimeris, Immen i Brama en el marc del projecte Trovam EUxChange. També hi participen els artistes valencians La Maria, Esther i Pau Alabajos
La cançó “Nevar a València” del grup Tardor es pot escoltar en grec xipriota, frisó i occità. Això és possible gràcies a les veus del xipriota Demetris Mesimeris, la neerlandesa Immen i el grup francés Brama, participants del projecte Trovam EUxChange de la Fira Valenciana de la Música. En esta iniciativa també han pres part els artistes valencians La Maria, Esther i Pau Alabajos. Tots ells apareixen en el videoclip.
Trovam EUxChange té com a objectiu donar suport a les llengües minoritzades del continent. Gràcies a este programa, tres artistes que fan servir el valencià actuaran en festivals i fires de Xipre, Països Baixos i França. .
Les veus europees
Demetris Mesimeris és un compositor, intèrpret i creador nascut a Nicòsia. El seu so es basa en la capacitat per a fusionar tradició i modernitat. Ell fa servir la varietat dialectal del grec modern parlada quotidianament a Xipre. És un registre amb trets fonètics, lèxics i gramaticals propis que el fan clarament distintiu i reconeixible. Esta llengua viu una situació de diglòssia: s’usa el grec estàndard en contextos formals i el dialecte en situacions informals.
D’altra banda, Immen és el nom artístic de Clasine Haringsma, cantant i guitarrista resident a Utrecht. Ella canta en frisó, la parla dels seus avantpassats. Es tracta d’una llengua germànica que té semblances amb l’anglés, amb vocals molt obertes i tres gèneres gramaticals. Està present a zones dels Països Baixos, Alemanya i Dinamarca. En estos dos últims països, el frisó està en perill molt greu. En canvi, el frisó occidental (Països Baixos) manté certa vitalitat gràcies al suport institucional i el seu caràcter cooficial.
Finalment, Brama és una banda de rock psicodèlic del centre de França que combina el so hipnòtic de la viola de roda, riffs de guitarra tallants i una bateria d’energia desbordant. A més, empra l’occità, llengua romànica parlada al terç sud de França, la Vall d’Aran (al nord-oest de Catalunya) i algunes regions d’Itàlia. Malgrat els moviments culturals de revitalització, és un idioma amenaçat amb poc reconeixement legal, excepte a Catalunya on és cooficial.
La cançó
“Nevar a València” va ser inclosa en el disc Patraix, el tercer llarga durada de Tardor. Publicat en 2017 com a primera referència del segell Primavera d’Hivern, l’àlbum va ser produït per Ricky Falkner (Egon Soda, Mi Capitán, Love of Lesbian, Iván Ferreiro, Lori Meyers) i finançat a través d’una campanya de micromecenatge. En el seu repertori es troben algunes de les peces més conegudes del grup com “La llum incondicional”, “Vull que comprem una casa” o la composició que donava títol al disc.
El tema va ser escrit per Àlex Blat, cantant i guitarrista de la banda. Ell mateix s’ha encarregat de la producció i la coordinació vocal de la versió publicada ara. El nou procés de gravació va tenir lloc als Rockaway Studios de Castelló de la Plana els dies 13, 14 i 15 de novembre amb Coki Ordóñez als controls i Guillermo Sanz a la mescla i la masterització. El vídeo ha sigut gravat i realitzat per Marcos Bañó.
Les participacions valencianes
La Maria és una de les màximes exponents de la renovació de la música tradicional a través de l’electrònica. Després de l’èxit del seu EP de debut, L’Assumpció (Propaganda pel Fet!, 2023), la vocalista va publicar al febrer el seu primer llarga durada, Robina (Propaganda pel Fet!). En les cançons d’eixe disc, la cantaora traça un itinerari de caiguda, enfonsament i reconstrucció personal. Com va demostrar a l’última edició del Trovam, en directe incorpora elements escènics i d’il·luminació que accentuen la seua càrrega emocional.
Pel que fa a Esther, la seua proposta s’aproxima al pop-rock de la dècada dels 90. Així sona el seu segon llarga durada, Tot comença, publicat al maig pel segell Primavera d’Hivern. Esther formarà part de la programació de la fira ESNS (Eurosonic Noorderslag) que tindrà lloc entre els dies 15 i 17 de gener de 2026 a la ciutat de Groningen. Es tracta d’un dels esdeveniments més importants del calendari musical i al qual assisteixen més de 40.000 persones amb més de 350 artistes i 4.000 professionals.
El cantautor Pau Alabajos compta amb una trajectòria que s’allarga més de 20 anys. El seu últim projecte és el llibre-disc i espectacle Versos a la vietnamita. Antologia incompleta de la poesia catalana antifranquista on adapta versos de Salvador Espriu, Maria Mercè Marçal, Vicent Andrés Estellés, Marc Granell o Joan Margarit. Algunes d’estes peces van sonar el dissabte 2 d’agost al Festival Fengaros de la localitat xipriota de Kornos.
