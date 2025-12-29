Qüestionari de Cristina Tudela Esteve | Bibliotecària de la Biblioteca Municipal Miquel Guardiola, de La Nucia
Francesc Mira
El llibre valencià més llegit a la teua biblioteca
'Like, blau', de Gemma Pasqual i Escrivà (Barcanova).
L’últim llibre infantil/juvenil que has recomanat
'El nuevo viaje de El Principito'' de Eloy Moreno (Salamandra).
Un llibre que recomanes per a club de lectura
'Argila i calç', d’Elvira Cambrils (Bromera).
Un llibre valencià que sempre recomanes
'Si ha nevat' de Paco Esteve i Beneito (Bromera).
Quin llibre estàs llegint ara mateix?
'El espía', de Jorge Díaz (Planeta).
Quina és la primera lectura que recordes?
Com que a ma casa no hi havia massa llibres i a la biblioteca municipal no em van deixar apuntar-me fins als 14 anys, vaig trobar per casa dels iaios una col·lecció de 'Cuentos de Calleja' que em fascinava.
Lliges més d’un llibre a la vegada?
No, fins que no acabe un no comence un altre.
Quin és el teu lloc preferit per a llegir?
El silló de lectura del costat del finestral, al saló de casa, en dura disputa amb algun dels dos gats...
Una frase que recordes de les teues lectures.
De les lectures no recorde cap, però sí una que gastava la meua iaia per a finalitzar un conte: “Un cuento, dos cuentos, tres pets en un momento, uno para Juan, otro para Pedro y otro para aquel que hable primero”.
Quin autor/a de la literatura és el teu preferit?
M’agraden molt Dolores Redondo, Almudena Grandes, Eva Gª Sáez de Urturi, Juan Gómez-Jurado, Joel Dïcker, Ibón Martín, Ana Lena Rivera...
Quin gènere t'agrada més?
Entre la novel·la històrica i la negra, però quasi mai llibres de no-ficció. La lectura m’agrada més com a evasió que com a ‘formació’.
Una editorial de referència?
Infantil Kalandraka, i d’adults Alfaguara, Planeta... Sóc molt ‘mainstream’.
La teua biblioteca personal està organitzada?
Què va! Ja se sap “a casa del ferrer...”
De no ser bibliotecari/ària, quina penses que seria la teua professió?
De menuda volia ser perruquera, com ma mare, però l’olor de la permanent em tirava un poc enrere, així que ho vaig descartar.
