Quin és el millor llibre valencià de l'any? Els llibreters i llibreteres trien els seus preferits
Acomiadem el 2025 fent un repàs de l’any literari, amb les obres que més s’han venut, les que més han agradat i les que més han sorprès
Francesc Miró
Aquest any 2025 s’acaba i tenim la sensació que han passat moltes coses en les lletres valencianes. Per això, l’últim Va de Llibres de l’any havia de ser un repàs. I poques coses ens donen tanta perspectiva d’una sola ullada com un rànquing. Hem decidit fer un repàs de la mà de qui més sap: llibreters i les llibreteres.
“En la llibreria els llibres infantils en valencià són els que més es venen”, ens diu Maria García, de la llibreria Nöstlinger de la Saïdia. Per això, el seu top dels tres millors llibres són llibres que ha gaudit compartint: en tercera posició 'El Big-Bang i altres pets', publicat per Andana editorial, en segona posició ens parla de 'Les princeses també es tiren pets', de l’editorial Bromera perquè “té un format de conte clàssic, però molt actual i divertit”, i el millor llibre de l’any per a ella, seria 'I malgrat tot, Palestina', publicat per Zoo Il·lustrat, que “té unes il·lustracions precioses i material per aprendre sobre la qüestió del poble palestí”.
Per a Alodia Clemente, de la llibreria La Rossa de Benimaclet, hi ha dos títols que destaquen en les lletres valencianes aquest any: '3.600 segons' de Marisa Abad, publicat per Drassana, i 'El cel de l’aigua' de Muriel Villanueva, publicat per Sembra Llibres. I afegeix que el llibre que més l'ha sorprès és 'El arte de imaginar' de Berta del Río en l’editorial Barlin Libros, “podria ser el llibre valencià de l'any, ja que ens recorda utopies d'antany que es van fer realitat, algunes d'elles persisteixen encara, i ens proposa imaginar un futur on els somnis de millorar la vida dels altres (i la nostra pròpia) puguen fer-se realitat”.
Escapar, menjar i molt més
Per a Héctor Gómez, propietari d’Arribada Llibres, el millor llibre de l’any també pertany a la mateixa col·lecció i editorial que l’anterior. Parlem de 'L’art d’habitar la frontera', de Natxo Escandell amb Barlin Libros. Per a ell es tracta d’un “assaig directe i compromès. Una bona manera de repassar la història i genealogia de les fronteres humanes i una crida a la reflexió sobre el nostre present i futur”. A més, les medalles de plata i bronze se les endurien respectivament 'El riu ve crescut', de Maria Beneyto en Drassana, i 'Abisme', de Francesc Viadel en Vincle editorial.
Com a llibreria afectada de la DANA, Jorge i Laia, llibreters de Somnis de Paper a Benetússer, ens recomanen tres títols relacionats amb la tragèdia de l’octubre de 2024: 'Memòria del fang' de Rebel Edicions, '(Re)construir el demà' de Caliu i per últim 20:11 de Lucas Marco en Sembra Llibres. També els han agradat a ells i els seus veïns i veïnes 'Un grapat de silencis', de Pepa Aguar publicat per Edicions 62, 'Ingratia pàtria' de Martí Domínguez publicat per Proa, i 'És naufragi' de Magda Simó, “una fugida d’una dona que també conta la història de moltes dones que han fet un pas endavant o han tingut que fugir”, publicat per Drassana.
Finalment, Jordi, Amparo i Mar, llibreters de La Repartidora, diuen que els tres millors llibres valencians de l’any son 'Guerra, victòria, demà' (Drassana), de Carles Fenollosa, 'Redistrubuir-ho tot! Classe, treball i gènere al País valencià' (Caliu), de Gemma Martínez i 'Cuina, paisatge i caliu' (Alalimón), de Casimir Romero. Aquest, ens confessen, seria la millor lectura que han fet en 2025 perquè “fusiona la cuina i el paisatge del nostre territori amb la memòria com a ferramenta social que activa molts elements més al voltant de la cuina: el fet de compartir a través del menjar, qui i com s'aconseguien els aliments, el llenguatge i la cultura popular”.
- Luto en la hostelería valenciana: la familia de 'El Coso', marcada por el éxito y la tragedia en Indonesia
- Hambre y frío en València: adiós al menú diario de comida caliente para personas sin hogar
- Juanfran Pérez Llorca: 'No me han gustado las críticas de la Cámara a Barcala, las cuestiones técnicas no se arreglan con insultos
- Tercera sentencia que obliga al Ayuntamiento de València a readmitir a un trabajador llegado con Ribó
- Consternación en el Valencia CF : Fernando Martín, entrenador del femenino B, una de las víctimas del naufragio de Indonesia
- Así era el KLM Putri Sakinah, el barco en el que la familia valenciana fallecida iba a ver la isla de Komodo
- Aemet anuncia lluvias y tormentas 'muy fuertes' en Valencia para el último fin de semana del año
- Aemet extiende a toda Valencia el aviso naranja por lluvias muy fuertes y tormentas con granizo: 'Atención porque será un día adverso