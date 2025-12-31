L'Andana
La camiseta del Xiquet Jesús
Si llegiu premsa valenciana de finals del segle XIX i principis del XX, una notícia se us farà recorrent: el dia de cap d’any, festivitat de la circumcisió del Senyor, en l’altar major de la Catedral s’exposava a la veneració dels fidels el que, en 1889, la premsa qualificà com «la sagrada camiseta que usó el Niño Jesús», que «se conserva con especial devoción»; i en 1910, com una «preciada reliquia confeccionada por la Santísima Virgen y que puso al Niño en el Portal de Belén». En prova de la seua vàlua, i ubicada en «tabernáculo de plata», tal dia com demà la relíquia premium era transportada «en processó claustral y bajo palio»; i li dedicaven salve, rosari i sermó.
Pregunte a diversos amics si tenien notícia de l’existència d’aquesta sacra peça de vestir; i Vicent J. Escartí, un dels més ben informats i sagaços, m’indica que al 'Vita Christi' (1497) de sor Isabel de Villena ja se’n parla, i en termes molt elogiosos. Així, en el capítol 95 d’aquell tractat s’assegura que «aquesta camisa és restada en lo món per una singular relíquia, e per privilegi de gran excel·lència ha plagut a nostre Senyor la posseïxquen los reis d’Aragó com a fidelíssims crestians e devots, los quals tenen la dita camisa en singular veneració e reverència». I què se’n deu haver fet, d’aquella samarreta? Degué ser destruïda durant la guerra civil? Doncs, no: encara es conserva. De fet, amb una senzilla cerca a internet aconseguireu veure-la en foto i saber que és una obra d’entorn l’any 1390 que ingressà en la Seu de València en 1437 juntament amb d’altres objectes sagrats, com ara el Sant Calze.
Torne al text de sor Isabel i tot se’m fa més evident: la vestidura no fou elaborada per la Mare de Déu –prou faena devia tindre ja!–, sinó per l’agüela de Jesús: «La dita senyora Anna presentà al seu amat net una camisa que li havia feta per goig de la venguda, ab freset d’or en les mànegues e en los muscles, la qual lo Senyor vestia ab molt plaer per amor de la santa àvia sua». Perquè, qui de vosaltres no ha vestit un jersei, bufanda o gorro confeccionat carinyosament per la seua iaia? Bon any nou!
Suscríbete para seguir leyendo
- La familia confirma que el cuerpo hallado en Indonesia es el de uno de los menores valencianos desaparecidos en el naufragio
- Lluvias de más de 250 litros por metro cuadrado provocan rescates, desalojos y desbordan ríos y barrancos sin causar daños personales
- El capitán del barco hundido en Indonesia, sobre los valencianos desaparecidos: 'No tuvieron tiempo de salir
- La presión inmobiliaria se traslada a barrios del norte de València con la mayor subida de España
- Más de 200 litros por metro cuadrado en unas horas: Los municipios de Valencia donde más llueve
- Juanfran Pérez Llorca: 'No me han gustado las críticas de la Cámara a Barcala, las cuestiones técnicas no se arreglan con insultos
- Carreteras cortadas en Valencia por la lluvia: la A-7 y la A-3, con problemas
- Directo lluvias en Valencia: Protección Civil envía el ES-Alert a toda la provincia de Valencia