El Cicle de Cambra de l’Alqueria Julià acomiada un any d’èxit i complicitat amb el públic
La tercera edició del cicle impulsat per la FSMCV tanca temporada amb aforaments plens i un concert nadalenc que confirma la bona salut de la música de cambra
El Cicle de Música de Cambra de la FSMCV ha tancat enguany una edició especialment significativa. Per la qualitat artística de les propostes i perquè ha confirmat una tendència clara: la connexió creixent amb el públic i la consolidació de l’Alqueria Julià – Casa de la Música com a espai de referència per a la música de proximitat a València.
Des de setembre fins a desembre, deu formacions de societats musicals de tot el territori valencià han passat per l’escenari de la seu de la FSMCV, omplint dissabte rere dissabte una sala que ha registrat aforaments complets en bona part dels concerts. Un fet que reforça la maduresa d’un projecte que, en només tres edicions, ha sabut trobar el seu lloc dins del calendari cultural valencià.
Un format que funciona: escolta, intimitat i qualitat
"La música de cambra exigeix atenció, equilibri i complicitat. Precisament per això, el format ha connectat amb un públic que busca una experiència diferent: concerts íntims, repertoris cuidats i una relació directa amb els intèrprets. L’Alqueria Julià, amb la seua escala humana i el seu valor patrimonial, ha actuat com a aliada natural d’esta proposta", apunta Daniela González, presidenta de FSMCV.
Grups de vent, de corda i formacions mixtes han oferit programes variats, amb presència de repertori clàssic, contemporani, arranjaments propis i propostes pensades específicament per a este tipus d’espai.
"Un tancament que sintetitza bé l’esperit del projecte: qualitat artística, proximitat i comunitat", señala Daniela González, presidenta de FSMCV.
Un dels valors centrals del cicle és la visibilització del talent que naix dins de les societats musicals. "Lluny de les grans plantilles simfòniques, els grups de cambra permeten mostrar altres facetes del treball musical: la iniciativa pròpia, la investigació de repertoris i la capacitat d’autoorganització artística", comenta la presidenta de la Federació.
Eina estratègica
Per a la FSMCV, el cicle s’ha convertit en una eina estratègica per a donar oportunitats reals a formacions menudes, moltes d’elles integrades per joves músics i músiques que troben ací un espai per créixer i mostrar-se en un context professional i cuidat. La celebració del cicle ha tornat a posar en valor l’Alqueria Julià – Casa de la Música, joia patrimonial del segle XVII rehabilitada gràcies a CaixaBank. Més enllà de ser la seu institucional de la FSMCV, l’Alqueria s’ha consolidat com un espai obert, actiu i reconeixible per al públic.
El cicle s’ha acomiadat amb el ja tradicional concert nadalenc, una cita esperada que posa el punt final a l’any amb un repertori vinculat a les festes i amb una resposta especialment càlida del públic. "Un tancament que sintetitza bé l’esperit del projecte: qualitat artística, proximitat i comunitat", expressa Daniela González.
- Récord histórico en la ACB: El Valencia Basket es el primer equipo en anotar 79 puntos en una mitad
- Requena recomienda a sus vecinos almacenar comida para una semana y combustible ante el riesgo de nevadas desde el domingo
- El Ayuntamiento de Alfafar defiende que no autoriza el supermercado del Parque Alcosa por incumplir la normativa sanitaria
- ¿Nevará en València?: Protección Civil y Emergencias alertan por nevadas en cotas muy bajas hasta el martes
- La borrasca Francis amenaza la C. Valenciana con un temporal a dos tiempos y nieve por debajo de 200m
- La ingeniería artesanal del vestido de las campanas de Pedroche: doce años de historia y una tiara de mascarilla
- Los mensajes de Feijóo a Mazón que omitió a la jueza de la dana: 'Ánimo amigo. Lleva la iniciativa de comunicación. Es la clave
- València inicia 2026 con pocas obras, pero grandes, y las que han de llegar