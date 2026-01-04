Panorama
Més sobre la llengua de l'Es-alert
Fa un parell de setmanes, des d'aquest mateix lloc vaig denunciar el fet que el sistema Es-alert usat per advertir-nos d'un risc meteorològic, no s'havia tornat a enviar en valencià, després del fatídic 29 d'octubre de 2024. M'oferia, de tot cor i gratuïtament, a fer la traducció a la nostra llegua, en ocasions futures, vist que sembla que cap dels assessors de la cort, especialistes en formes populars i pobletanes -totes elles respectabilíssimes-, no eren tinguts en compte, o bé allà al CECOPI ningú era capaç d'usar el sistema Salt de la mateixa Generalitat que se suposa que hauria de fer-lo servir -o, potser, ningú sap tampoc que existeix, aquest traductor automàtic? També vaig indicar -en les últimes línies- que una traducció a l'anglés podria ajudar als no hispanoparlants que viuen o passen per casa nostra.
Ara fa pocs dies, novament l'infaust soroll de l'Es-alert va sonar en bona part del territori valencià. El text que jo vaig poder llegir en primer lloc, anava en anglés. I vaig pensar que de seguida trobaria la versió en la nostra llengua. Però, de cap manera. En castellà sí que estava. Però en valencià, no. Em fa l'efecte que els qui se n'ocupen de la cosa, només van llegir aquella última línia meua. Aran insistiré i espere que enguany la cosa canvie. Fins i tot els pose un exemple, per si no volen telefonar-me: "Alerta de protecció Civil. Risc d'inundació a [ací, la zona en risc] per pluges fortes. L'episodi estarà actiu fins a les [ací, l'hora], segons la previsió d'AEMET. Eviteu moure-vos amb vehicles. No creueu zones inundables i respecteu les indicacions de vies tallades. No realitzeu activitats als llits dels rius ni a la seua vora. Si esteu en zones inundables, pugeu a zones altes o pugeu a un pis superior. Seguiu les indicacions de les autoritats. Eviteu l'ús del telèfon, si no és absolutament necessari. En cas d'emergència, telefoneu al 112. Més recomanacions a....".
Sincerament, crec que la versió del missatge que he fet es pot entendre perfectament a Finestrat, a Gavarda, a Silla, a Catarroja, a Alzira, a València i a qualsevol lloc on es parle la nostra llengua. Si m'he apartat de la norma amb què els valencians ens vàrem dotar l'any 1932, o d'alguna forma popular, que m'ho diguen els grans savis de ment privilegiada. Em podem localitzar, per indicar-m'ho, que tots tenen el meu telèfon. Als responsables de l'Es-alert, però, els demane sincerament que, quan s'haja d'enviar un nou missatge, no dubten a dir-m'ho, que ací em tenen. Gràcies.
