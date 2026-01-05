Va de llibres
Amb quin llibre comencen l'any 2026 els teus escriptors i escriptores de capçalera?
És important començar l’any amb una lectura que ens empente per a llegir més i millor aquesta nova temporada. Els preguntem a diversos autors i autores valencians
Francesc Miró
És important començar l’any amb bon peu, i pel que fa a la lectura això implica escollir un bon primer llibre de l’any. Un que ens empenti a llegir-ne d’altres, que ens inspire i que ens anime a descobrir noves veus. Per això, en Va de Llibres ens hem acostat a autores i autors celebrats en les lletres valencianes, per tal que ens compartisquen quines seran les seues primeres lectures de l’any.
La poetessa d’Oliva, Àngels Gregori, que amb la seua última obra Jazz (Proa) va ser guardonada als Premis Cavall Verd de poesia de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, i és una de les veus més lloades de la poesia valenciana contemporània, ens diu que llegirà a un autor també de la Safor: la seua primera lectura de l'any serà Tot son ones de Josep Piera, publicat en l’Editorial Afers. “Perquè és un autor imprescindible, al que no sé si m'agrada més llegir o rellegir. Tornar a ell, al seu univers mediterrani, a com fa d'allò local el més universal, em continua fascinant igual que el primer dia, quan començava a descobrir-lo en la meua adolescència”.
'Napalm' o 'Carnívora'
D’altra banda, l’autor de novel·les com Llibre de morts o Napalm i darrer guanyador del Premi Enric Valor de novel·la en valencià per Carnívora, Jordi Colonques, ens diu que començarà l’any amb Prosa de combat, de Manuel de Pedrolo, publicat per l’editorial Comanegra. “El vaig descobrir de manera atzarosa quan tenia dèsset anys. I des d'aquella primera descoberta vaig emprendre el repte de llegir tota la seua obra. El que no imaginava era que Pedrolo haguera sigut tan prolífic. Enguany que en faig cinquanta reprenc la seua lectura amb l'ànim de retrobar-me amb la prosa que em va fascinar de jove. Intuïsc que el seu discurs continuarà més vigent que mai”.
En canvi, l’escriptora de Xàtiva i professora de Literatura Comparada a la Universitat de València, Puri Mascarell, diu que enceta 2026 amb Quartet de tardor de Barbara Pym, publicat per Editorial Les Hores: “Pym es fantàstica, molt british i amb reminiscències victorianes. M’encanta perquè té una penetració psicològica molt profunda en els personatges. Estripa molt bé el món interior de les persones de classe mitjana d’Anglaterra. Estic enganxada al seu univers i la seua tècnica narrativa, i aquesta serà la tercera novel·la d’ella que em llisc”.
Alberto Torres Blandina, Premi Internacional Las Dos Orillas i premi de la Médiathèque Bussy Saint-Georges, que recentment ha publicat l’assaig El arte de educar estúpidos amb Barlin Libros, ens parla de Cabezahueca d’Óscar Gual, en l’Editorial Sloper. “Óscar és un escriptor de Castelló que m'encanta i em sembla profundament infravalorat. Té un estil molt personal i un univers propi on reflexiona des del fantàstic (amb molt d'humor i ironia) sobre els reptes socials i tecnològics del món actual. Feia temps que no treia una novel·la i és un gust tornar a les seves històries tant divertides com intel·ligents”.
'Els cossos' o 'Brina'
Mentre que Magda Simó, guanyadora del VII Premi Lletraferit amb la novel·la És naufragi, ens diu que “el llibre que em guardo per estrenar l’any és Els cossos, de Marina Martori, publicat amb Viena Editorial, sobre fantasmes, vents i cossos emparedats. M’ha vingut triplement recomanat i me l’estic reservant amb moltes ganes!”
I per acabar, la primera lectura de l’any 2026, per part de qui escriu aquestes línies serà Brina, de Giorgio Salati i Christian Cornea, publicada per La tira amb traducció de Pau Sanchis Ferrer. Per què? Perquè és un còmic amb un dibuix meravellosament cartoon i noranter. Perfecte per a asseure’m al sofà amb la meua neboda després d’un dinar de família, i compartir amb ella les aventures de la seua espavilada gata protagonista.
