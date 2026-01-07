Teatre
Bambalina porta a la Sala l'Horta l'estètica de Joan Miró i Yayoi Kusama amb un joc de formes, colors i música
La sala inicia la seua programació de 2026 destinada als més menuts amb una introducció a les arts plàstiques
La Sala l'Horta iniciarà la seua programació de 2026 diumenge que ve 11 de gener amb un espectacle que introduïx als més xicotets en l'apassionant món de les arts plàstiques amb una dramatúrgia inspirada en l'obra de tres creadors icònics: el català Joan Miró, un dels màxims representants de la pintura abstracta del segle XX; la japonesa Yayoi Kusama, coneguda per les seues hipnòtiques instal·lacions d'art pop psicodèlic, i el nord-americà Jeff Koons, un dels noms més destacats de l'art conceptual i postmodern del segle XXI.
'Dadà' és una producció de Bambalina Teatre que proposa un joc escènic de formes, colors, paraules, música i manyaga amb la intervenció sobre l'escenari de tres actors i titellaires: Estela Domínguez, Jorge Valle i Vicent Domingo. L'obra, de 50 minuts de duració i dirigida al públic familiar a partir dels 4 anys, utilitza recursos narratius i plàstics enginyosos i fàcilment comprensibles per a demostrar que la realitat es pot veure i interpretar de formes molt diferents i complementàries.
Sense anar més lluny, cada un dels artistes triats com a inspiració té una manera molt personal d'expressar-se: Joan Miró recupera l'imaginari infantil i el convertix en art; Yayoi Kusama transforma els processos mentals que l'ofusquen en precioses instal·lacions immersives plenes de colors i patrons repetitius, i Jeff Koons és com un xiquet gran i molt irònic.
Jaume Policarpo, creador i director de Dadà, assenyala que la intenció principal d'esta obra és “materialitzar d'una manera comprensible per als xiquets i les xiquetes l'enorme valor de les arts plàstiques en el desenrotllament de la creativitat personal i la seua contribució a l'equilibri emocional”.
En els últims temps, la hibridació de teatre i arts plàstiques ha cobrat un interés creixent dins de les arts escèniques dirigides al públic infantil. D'esta manera, Dadà seguix la línia d'altres muntatges com Kiti Kraft (Premi MAX 2018, Millor espectacle per a públic infantil, juvenil i familiar) o Cucut (Premi Arts Escèniques Valencianes 2022 al Millor espectacle per a xiquets i xiquetes) -els dos de Bambolina Teatre-, o de Croma. Una història dibuixada, peça creada per l'Horta Teatre i reconeguda en 2023 amb el Premi al Millor espectacle Infantil de les Arts Escèniques Valencianes.
Vint espectacles fins a la fi de la temporada
Durant els pròxims set mesos, des de gener fins al final de la temporada teatral a la fi de maig, la Sala L'Horta acollirà un total de 20 espectacles que cobriran tot tipus de gèneres i llenguatges escènics, des dels musicals i el teatre de text fins a les instal·lacions immersives, els espectacles de màgia i les arts vives. Set d'estes propostes estaran dirigides al públic de primera infància, nou al públic familiar i quatre seran comèdies per a jóvens i adults.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dónde ha nevado en la Comunitat Valenciana y por qué no tanto como se esperaba
- Bocairent pide a los vecinos de los diseminados que almacenen productos esenciales ante el riesgo de nevadas
- El primer premio del Niño reparte 4 millones en Castelló de Rugat y otros 4,2 en Quart de Poblet, Manises y Alfafar
- Última hora del temporal de frío y nieve en Valencia: empieza a nevar en la C. Valenciana
- Los vecinos suspenden la peatonalización provisional de Jorge Juan
- Todos los municipios valencianos premiados en la Lotería del Niño
- Encuentran el cuerpo de uno de los niños desaparecidos en Indonesia
- El infierno de una mujer sin hogar en València: 'Me insultan, me acosan, abusan de mí