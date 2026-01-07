Concert de campanes

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sis de les onze campanes varen ser electrificades en 1968, circumstància que comportà que deixaren de tocar-se a mà. Vint anys després, amb motiu de la festivitat del Corpus Christi, se’n recuperà el toc manual.

Dos campaners de la Seu en plena acció

Dos campaners de la Seu en plena acció / FMZ

Rafael Roca

Rafael Roca

València

Gràcies a l’amabilitat de l’Associació Cultural Campaners de la Catedral de València, durant la vesprada del segon dia de Nadal una vintena de persones vàrem tindre el goig de veure i escoltar un concert des de la sala de campanes del Micalet. Abans de l’ascensió, Pau Sarrió Andrés, campaner il·lustrat i diligent, ens explicà que la construcció de la torre més icònica de València està a punt de complir 600 anys, atés que s’inicià en 1381 i s’acabà entre 1425 i 1429. I que, en origen, rebia el nom de Campanar Nou, ja que la Seu primigènia, començada a edificar poc després de la conquesta del Cap i Casal per part de Jaume I (1238), comptava amb una torre més modesta situada a prop de la porta romànica.

El Micalet alberga un total d’onze campanes –la més antiga, la Caterina, data de 1305, i la més nova, la Violant, de 1735–, sis de les quals varen ser electrificades en 1968, circumstància que comportà que deixaren de tocar-se a mà, tal com s’havia fet durant mil·lennis. Tanmateix, vint anys després, en 1988 i amb motiu de la festivitat del Corpus Christi, se’n recuperà el toc manual. Pel que fa al que presenciàrem la vesprada del 26 de desembre, fou el propi del dia: l’inici de la festivitat de les Quaranta Hores, també conegut com el Vol de la Sardina pel fet que el campaner convidava els seus ajudants a sardines de bota.

Els Campaners de la Seu es dediquen a gestionar el patrimoni material, històric i etnogràfic de la torre del Micalet; i compten amb una llarga trajectòria investigadora, els resultats de la qual fan públics a través del portal campaners.com, web de referència entre els especialistes. Molt abans que existiren els rellotges unipersonals, les campanes –que no modifiquen el seu so amb el pas del temps– marcaven el ritme de la població. En aquest sentit, pocs habitants deuen saber que, en l’actualitat, entre les 20 i les 20.30 hores en l’hivern, i entre les 20.30 i les 21 hores en l’estiu, cada dia al Micalet continua sonant l’anomenat Toc de la Muralla, que anunciava el tancament de les portes de l’antiga ciutat emmurallada amb l’objectiu d’evitar que el veïnat es quedara a la lluna de València.

