Donar carta blanca
Com cada any, encara estic afectat positivament per la lectura de la carta dels Reis d’Orient. A casa, apareix firmada en la tauleta del saló. Repassa les nostres vides i sobretot crea esperança per al futur. L’altre dia, l’estimat professor Joan Borja deia que li havia arribat una carta dels Reis Mags amb un missatge que calia desxifrar. Cada caràcter s’havia de substituir pel situat posteriorment en l’orde alfabètic. Estes recents vivències epistolars em fan pensar que s’ha de continuar llegint cartes i sobretot interpretant-les. Trobe que, caldria considerar que sempre tenim una carta blanca per a escriure el que desitgem fer. Eixe pensament em conduïx a una locució verbal: 'donar carta blanca'. Significa que se li atorga a una persona total llibertat per a obrar.
L’expressió 'donar carta blanca' s’ha d’universalitzar. Tots i totes tenim dret a escriure i sentir el que volem ser. Ja sé que és una utopia. També el ritual dels Reis Mags ho és i ha sobreviscut segles. Potser tenim la necessitat de seguir somiant. No agrada el que veiem. Tinc clar que la humanitat continua escrivint renglons torts que acaben xocant-se. Pareix mentida que hàgem arribat a crear una intel·ligència artificial i que amb la nostra no siguem capaços i capaces de desmuntar guerres.
No m’agrada que els dirigents polítics no 'donen carta blanca' als creadors. La censura a l’exposició dels artistes fallers en el MUVIM per un ninot de Mazón és impresentable en democràcia. No hi ha excusa. Amb quina autoritat els actuals governants culturals de la Diputació reivindicaran després la llibertat o la tradició fallera?
No hi ha dubte que el món, negativament, 'ha donat carta blanca' al president americà Trump. Mostra la debilitat de molts i l’autoritarisme d’uns pocs. M’haguera agradat que Maduro abandonara el poder quan va perdre les eleccions. Significaria el triomf de la democràcia. Sé quanta gent ha patit l’exili per culpa d’un dictador cruel. Entre el meu alumnat, tinc veneçolans que disfruten estudiant el valencià. Estic amb ells. Vullc que aquell poble mane sobre el seu futur. No desitge que el gegant americà desintegre novament els somnis de llibertat de Veneçuela.
En definitiva, cal 'donar carta blanca' a la llibertat dels éssers humans. No obstant això, no la donem perquè els poderosos escriguen autoritarismes, corrupcions o assetjaments sexuals. La llibertat és el vent que madura la intel·ligència.
