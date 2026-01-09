Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Precios trasteros ValènciaTiempo en ValenciaPeatonalización Jorge JuanNegligencia naufragio IndonesiaEstación del NortePensiones C. ValencianaGroenlandia EE UUCabras Montgó
instagramlinkedin

La claraboia

Thomas Bernhard i els premis literaris

Antoni Gómez

Antoni Gómez

València

La polèmica sobre els guanyadors dels grans premis literaris, els de la pura mercaderia mediàtica, em porta a la memòria un llibre de l’escriptor austríac Thomas Bernhard (Heerlen, 1931-Gmunden, 1989), que em va divertir molt llegir: 'Meine Preise' (Els meus premis), publicat en català per El Gall editor (2014), amb traducció de Clara Formosa. Bernhard, 'l’enfant terrible' de la literatura austríaca per definició, el gran sàtir del nacionalsocialisme i el catolicisme, descriu amb cent i poques pàgines les seues vicissituds amb els premis literaris que va rebre en vida.

De vegades li donen l’oportunitat de comprar el primer cotxe, d’altres de renovar els porticons de les finestres de sa casa, però en tots ells manté un conflicte cínic entre les prebendes econòmiques, que tan necessàries li són i que critica perquè són quantitats que considera ridícules, i el rebuig visceral que els actes públics, organitzats pels col·lectius literaris o no, li causen.

L’any 1967 va rebre el Premi Nacional de Literatura austríac, concedit pel ministeri de Cultura. L’escriptor detestava, si més no així ho manifestava en els seus escrits, l’Estat i el “Senat de les Arts”, integrat per “merdes catòlics i nacionalsocialistes”, que atorgava anualment el guardó. Tanmateix, volia els diners per a viatjar a Espanya, país del qual deia estar enamorat.

En la cerimònia d’entrega, el ministre del ram va abandonar la sala enfadat per les paraules de Bernhard en el discurs d’acceptació: “L’Estat és una estructura condemnada al fracàs, el poble una estructura condemnada a la infàmia i la debilitat mental”. Criticava hiperbòlicament la majoria dels reconeixements, ja coneguem les seues teatrals fòbies; en canvi, acceptava la remuneració per a pagar despeses casolanes i projectes de vida.

Ara i ací, critiquen els professionals dels premis literaris. I la veritat és que en alguns casos l’ansietat per fer caixa és exagerada. Ara bé, ningú no diu res dels professionals dels jurats que són els que atorguen eixos mateixos guardons als professionals dels premis. No sé si caldria ventilar una mica, sempre poden passar de pares a fills. En fi, ells sabran. A mi, personalment, és un assumpte que no em preocupa a hores d’ara gens ni mica. Bernhard haguera posat el crit en el cel amb el seu habitual cinisme, però, això sí, haguera acceptat sense dubtar la dotació econòmica. És la història repetida, sempre mirem les coses en funció dels nostres interessos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El ayuntamiento deniega el permiso para celebrar un acto de la Semana Santa Marinera
  2. Los vecinos suspenden la peatonalización provisional de Jorge Juan
  3. Retrasos y cancelación de trenes en cuatro líneas de metro en el primer día tras las vacaciones
  4. El infierno de una mujer sin hogar en València: 'Me insultan, me acosan, abusan de mí
  5. Sánchez pidió ayuda a Ábalos para asegurar el liderazgo de Morant en el PSPV: 'Sabes que te quiero como un amigo
  6. La borrasca Goretti anuncia temporal en Valencia: La Aemet activa el aviso amarillo por fuertes vientos y oleaje
  7. El jefe del Ejército en la Comunitat Valenciana destaca la 'lección de lucha y fortaleza' de Valencia tras la dana
  8. Los trasteros en València ya cuestan mucho más que las plazas de aparcamiento: 'Siete metros cuadrados son 33.000 euros

Propuesta para los hinchables de feria: carné profesional, registro y un sistema de alerta del tiempo

Propuesta para los hinchables de feria: carné profesional, registro y un sistema de alerta del tiempo

El sector privado aleja a Sagunt de sus objetivos energéticos

El sector privado aleja a Sagunt de sus objetivos energéticos

Canals cancela el PAI que iba a ensanchar la zona urbana próxima al centro de salud

Canals cancela el PAI que iba a ensanchar la zona urbana próxima al centro de salud

El brasero, posible foco de otro incendio en una casa de l'Olleria

El brasero, posible foco de otro incendio en una casa de l'Olleria

La viñeta de Ortifus

La viñeta de Ortifus

El capitán y el jefe de máquinas del barco hundido en Indonesia se enfrentarán a 5 años de cárcel por homicidio imprudente

El capitán y el jefe de máquinas del barco hundido en Indonesia se enfrentarán a 5 años de cárcel por homicidio imprudente

El mensaje que podría haber salvado vidas en la dana: "Accedan a zonas altas y permanezcan atentos a nuevos mensajes"

El mensaje que podría haber salvado vidas en la dana: "Accedan a zonas altas y permanezcan atentos a nuevos mensajes"

Torrent aprueba instalar cámaras para vigilar los cauces del Poyo y l'Horteta

Torrent aprueba instalar cámaras para vigilar los cauces del Poyo y l'Horteta
Tracking Pixel Contents