Tocs de Trumpeta
No he gosat demanar a les divinitat viatges, ni diners, ni companyies extravagants. En realitat, no volia que em portaren res. Ben al contrari. Volia que s’endugueren una cosa: la indecència
En l’època de l’any en què el calendari ens duu a festejar naixements i grandes bouffes, hi ha qui aprofita per adquirir il·lusions personals. Una part de la gent les implora al Pare Noël; una altra als tres Reis d’Orient (el quart no ix d’Abu Dabi). A mi m´és indiferent parlar amb un Deu totpoderós o un Buda; un Klaus o un Zeus. Únicament reclame que les veus que un dia es van convertir en les nostres creences i maneres de rentar culpes, escolten el meu desig.
Divinitats, no he gosat demanar-los viatges, ni diners, ni companyies extravagants. En realitat, no volia que em portaren res. Ben al contrari. Volia que s’endugueren una cosa: la indecència. Ja sé que és quasi impossible desfer-se’n perquè necessitarien milions de camells, trineus i tribunals per a retirar-la però, si vostés arribaren a reduir-la, la civilització canviaria de color. Els bitxos indecents no serveixen per a res de bo. L’única cosa en la qual pensen i de la qual viuen és la maldat en actiu en i des de qualsevol camp. D’ací, la immoralitat de la banca i la infàmia de tribunals de justícia, polítics i empresaris corruptes. D’ací, la injustícia de ciutadans honrats empresonats per cantar veritats.
En aquests dies, majestats, ressonen pertot arreu tocs de Trumpeta que amenacen i actuen sense respir. Es tracta de l’alé d’un sonat i de la societat que l’ha reverenciat, que bamba pel planeta coaccionant geografies d’ací i d’allà. I tot per un motiu: tirar la barraca a terra i fer-se amb el poder. Si hi afegim la poca espenta mundial sorgida per parar els peus al dement, entendran per què m’hauria fet feliç que vostés, eminències de la fantasia, recordaren a la humanitat els guillats (poseu-los el nom que preferiu: Franco, Hitler, Stalin...) que al llarg de la història ens han maltractat per sotmetre la llibertat. Que sovint, per fugir cap a un altre costat, hem fet tard a salvar-nos. I que només la mirada clavada en el mal invita a la seua desaparició.
Per tot això, déu, pare, rei o, millor encara, ciutadania gloriosa, proposem-nos impedir més humiliacions, silenciar els tocs de Trumpeta imposats i lluitar pel retorn imminent de la decència a fi d’evitar, una vegada més, un món en flames.
