Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Declaración FeijóoAyudas ERTE FordFin búsqueda IndonesiaGigafactoría VWTiempo en ValenciaEmiliana ArtagaveytiaZAS València
instagramlinkedin

Ferran el Catòlic

Vicent Josep Escartí

Vicent Josep Escartí

València

Ernest Belenguer és, sense cap dubte, l’estudiós que més sap i més ha fet per la difusió de la figura de Ferran el Catòlic a casa nostra. Si l’any 1999 va publicar un volum que al títol recollia el nom del rei, el 2012 va destinar una monografia més local al monarca: 'Fernando el Católico y la Ciudad de Valencia', i ara fa poc, a Alianza Editorial, acaba de publicar un nou 'Fernando el Católico', que, malgrat el títol idèntic al seu primer llibre sobre el monarca, conté un nou enfocament i fa una visió de la vida i del regnat d’aquell personatge tan transcendent per a la Corona d’Aragó i, en conjunt, per al que a partir de seu net, l’emperador Carles, i segurament d’una manera que al mateix rei Trastàmara no li hauria agradat, passà a ser la Monarquia Hispànica que, durant quasi un segle, fou hegemònica a bona part d’Europa.

És de sobres conegut com la historiografia castellana ha valorat fins a l’extrem de demanar la santificació, a l’esposa del rei Ferran: Isabel I de Castella. Però, no ha estat igual de generosa respecte a la figura del seu marit, a qui alguns cronistes es referien con “viejo catalanote” i que acabà de guanyar-se’n l’enemistat, quan es va casar amb una francesa -Germana de Foix-, quer n’era l’antítesi de la castellana i de qui el rei encara esperava tenir un fill que hauria estat l’hereu dels seu patrimoni: una Corona d’Aragó que hauria escapat del poder centralitzador del regne de Castella i que, certament, hauria evolucionat d’una forma totalment diferent al que va estar la història tal com la coneixem ara, encara que amb un resultat potser idèntic -o no- a l’actual. Història ficció.

Ben al contrari del que fa Belenguer, el qual al seu volum dedicat al rei fa una exhibició de coneixements impressionat sobre la documentació i la historiografia del període, a més de tenir el compte tot el que s’ha dit d’interessant sobre aquell monarca aragonés que ha estat, en general, poc o gens valorat des de quasi tots els punts de vista, quan en realitat va ser un gran governant -per al que eren aquells temps-, hom home astut i un gran polític amb una visió clara sobre Europa i sobre el que ell mateix -amb la col·laboració de Castella-, volia construir.

Llegir el volum de Belenguer, ara, és tot un exercici d’aproximació a aquell rei a l’hivern ja de l’edat mitjana i a l’inici del renaixement: tot un símbol dels canvis que s’aveïnaven i que probablement ell va entreveure, tot i que no va poder aturar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Paterna sigue los pasos de València y propone declarar festivo el 16 de marzo para los escolares
  2. Los trabajadores de Ford en ERTE cobran dos veces las ayudas y deberán devolver algunas cantidades
  3. Indonesia anuncia el fin del dispositivo de búsqueda del niño valenciano desaparecido en el naufragio
  4. La borrasca Goretti anuncia temporal en Valencia: La Aemet activa el aviso amarillo por fuertes vientos y oleaje
  5. Andrea Ortuño 'dedicará su vida a ayudar a los demás' tras la pérdida de su marido e hijos en el naufragio de Indonesia
  6. La llegada de las empresas de la gigafactoría agota el alquiler en la zona norte de Valencia
  7. Los proveedores de VW preparan la llegada de 700 asiáticos para terminar la gigafactoría
  8. Indonesia anuncia el fin de la búsqueda del niño desaparecido en el naufragio

Radiografía de los venezolanos valencianos

Radiografía de los venezolanos valencianos

El Pacto de Murcia que diseñó la red de alta velocidad valenciana cumple 25 años

El Pacto de Murcia que diseñó la red de alta velocidad valenciana cumple 25 años

Una línea aérea, el origen del apagón nocturno de 6 horas que sufrieron 4 pueblos de la Canal el viernes

Una línea aérea, el origen del apagón nocturno de 6 horas que sufrieron 4 pueblos de la Canal el viernes

El Síndic alerta de un negocio millonario de las concesiones sanitarias con el Consell del PP por la covid

El Síndic alerta de un negocio millonario de las concesiones sanitarias con el Consell del PP por la covid

3.669 millones más

3.669 millones más

Chabolismo del siglo XXI: 150.000 familias viven sin luz, agua, calefacción o alcantarillado

Chabolismo del siglo XXI: 150.000 familias viven sin luz, agua, calefacción o alcantarillado

La Audiencia de València prorroga por dos años la prisión para el acusado del crimen de canónigo por el "grave riesgo de fuga"

La Audiencia de València prorroga por dos años la prisión para el acusado del crimen de canónigo por el "grave riesgo de fuga"

Indonesia prohíbe la navegación turística nocturna tras la tragedia de la familia valenciana

Indonesia prohíbe la navegación turística nocturna tras la tragedia de la familia valenciana
Tracking Pixel Contents