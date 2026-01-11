Les unitats artístiques de la FSMCV es preparen per a un vibrant inici de 2026
La Banda Simfònica de Dones inicia una nova etapa amb direcció confirmada, mentre la Jove Orquestra i la Jove Banda Simfònica es preparen per a un any d’intensa activitat artística.
L’any 2026 començarà amb força per a les unitats artístiques de la FSMCV, que enceten un nou cicle d’activitat marcat per l’impuls creatiu, el treball col·lectiu i la continuïtat d’uns projectes que s’han convertit en espais clau de formació, projecció i convivència musical.
La primera en activar-se és la Banda Simfònica de Dones, que inicia una nova etapa artística després de la confirmació de la seua directora: Celia Torà, qui ja va estar al capdavant de la formació en 2023 i torna ara amb un projecte renovat i orientat tant al creixement musical com a l’enfortiment del caràcter col·lectiu de la banda.
Amb la direcció definida, el procés se centra ara en la configuració de la plantilla, un moment especialment significatiu en el qual es decideix l’equilibri sonor i humà de la formació. La Banda de Dones es consolida així com un espai de visibilització artística i de referència per al talent femení dins del moviment bandístic valencià, amb una nova temporada que culminarà -com és habitual- al voltant del 8 de Març.
La Jove Orquestra, primera unitat a pujar als escenaris
La Jove Orquestra Simfònica (JOS) serà la primera unitat artística de la FSMCV a pujar enguany als escenaris. La formació arranca el curs amb una nova proposta de treball i actuacions sota la direcció de Cristóbal Soler, mantenint la seua línia de treball al voltant de l’excel·lència interpretativa, la intensitat formativa i l’experiència compartida entre joves músics de tot el territori.
«Les nostres formacions continuen reforçant el seu valor com a espais de cohesió del moviment musical valencià, on les noves generacions construeixen trajectòries». Daniela González, presidenta de FSMCV
L’inici d’activitat de la JOS inclourà el cicle de concerts en diferents ciutats valencianes, entre els quals destaca el ja tradicional pas per el Palau de les Arts, una cita que s’ha convertit en un dels moments simbòlics del calendari anual de la formació.
La Jove Banda Simfònica tornarà a l’estiu
Després del primer tram de l’any, el relleu el prendrà la Jove Banda Simfònica de la FSMCV, que donarà a conéixer pròximament el seu nou director o directora després de l’etapa encapçalada per Jerónimo Castelló. La formació va tancar el 2025 amb la seua participació en Música a la Llum i tornarà a l’activitat el mes de juliol, en el seu habitual marc de treball intensiu d’estiu.
Una xarxa artística que vertebra territori i talent
El calendari de les unitats artístiques de la FSMCV s’activa així de manera progressiva al llarg de l’any, configurant una estructura estable que combina formació, creació, experiència escènica i representativitat territorial.
«Més enllà dels resultats artístics, estos projectes continuen reforçant el seu valor com a espais de cohesió del moviment musical valencià, on les noves generacions construeixen trajectòries, comparteixen processos i projecten al món el potencial de les societats musicals», comenta la presidenta de FSMCV, Daniela González.
Suscríbete para seguir leyendo
- Paterna sigue los pasos de València y propone declarar festivo el 16 de marzo para los escolares
- Los trabajadores de Ford en ERTE cobran dos veces las ayudas y deberán devolver algunas cantidades
- Indonesia anuncia el fin del dispositivo de búsqueda del niño valenciano desaparecido en el naufragio
- La borrasca Goretti anuncia temporal en Valencia: La Aemet activa el aviso amarillo por fuertes vientos y oleaje
- Andrea Ortuño 'dedicará su vida a ayudar a los demás' tras la pérdida de su marido e hijos en el naufragio de Indonesia
- La llegada de las empresas de la gigafactoría agota el alquiler en la zona norte de Valencia
- Los proveedores de VW preparan la llegada de 700 asiáticos para terminar la gigafactoría
- Indonesia anuncia el fin de la búsqueda del niño desaparecido en el naufragio