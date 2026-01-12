Va de llibres
Els llibres que marquen l'inici d'aquest 2026 per a les editorials valencianes
Un grapat d’editorials valencianes ens comparteixen quasi en primícia algunes de les novetats que arribaran a les llibreries els pròxims mesos
Francesc Miró
Els més fanàtics, així com la premsa especialitzada, estan al dia d’allò que les editorials publiquen perquè tenen un privilegi sobre la resta: o bé estan subscrits als catàlegs de novetats que cada trimestre envien les editorials, o bé tenen una font privilegiada dintre del sector. La majoria d’editorials valencianes, malauradament, no poden fer-ho tot, així que aquest preuat catàleg de novetats que molts tenim com informació privilegiada pràcticament no existeix per al gran públic. Però tranquils, que aquest espai, Va de Llibres, vos ho posa fàcil. Hem aconseguit que un grapat d’editorials ens diguen a cau d’orella què estan maquinant per al seu inici d’any.
La Gossa Sorda
Sembra Llibres començarà l’any amb una tornada compassada: la de La Gossa Sorda. El grup de Pego, que torna als escenaris en abril d’aquest any, tindrà també un llibre propi pròximament “perquè estem en un moment que cal tindre un discurs polític i repassant la història del grup podrem recuperar lletres i històries que no hem d'oblidar”, ens diuen de l’editorial. A més, també ens conten que publicaran un llibre de Cristian Llorens, també conegut a les xarxes com @curiosaire.vlc, que celebra la història i la llengua del poble valencià amb un assaig que serà “un homenatge a nosaltres”.
Vincle Editorial, ens diu que a finals de gener eixirà ‘Bruixes, heretges, possesses’, un assaig sobre bruixeria, dones i inquisició al País Valencià de l'historiador i premi Joan Fuster d’Assaig Albert Toldrà. A més, publicaran ‘Petjades de llum’, un poemari de la poeta catalana Carme Mas amb epíleg de Marta Pessarrodona. I el mes de febrer, ens diuen, arriba la més gran notícia en format xicotet: Vincle inaugurarà una nova col·lecció anomenada Conceptes. Seran libres d'assaig de petit format (10'5cm per 15'5cm i 80 pàgines d’extensió), amb quatre publicacions inicials signades per ni més ni menys que Jesús García Cívico, Carmen Amoraga, Susana Gisbert i Josep Ballester.
Llibres de la Drassana i Barlin
Des de Llibres de la Drassana ens diuen que pròximament arribaran a les llibreries les novel·les de Magda Añon i Francesc Server Mut, que van estar proclamats guanyadors ex aequo dels VIII Premis Lletraferit. La primera es diu ‘Ai, Mília’, i seguirà la història de diversos personatges des dels anys trenta fins als seixanta del segle passat, amb un estil hereu del terror gòtic nord-americà. La segona –la de Server Mut– és una novel·la que encara no té títol definitiu, però ens diuen que tindrà un estil metaliterari, ple de referències artístiques i estructuralment ambiciós. I finalment, prompte també publicaran la nova obra d'Alfons Pérez Daràs, també conegut com el raper Malparlat, que després de l’èxit dels llibres de l’heroïna Aitana Torrent (‘Caçadora d'espantacriatures’ i ‘La Cort de la Quarantamaula’) tornarà al mateix món creatiu però amb un canvi de protagonista i època.
Per la seua banda, l’editorial Barlin Libros continua la seua senda de no-ficció i pensament crític amb dues novetats que marcaran el seu ambiciós calendari de principis d’any. La primera es diu ‘Las periferias mudas’, de Salvador Enguix. Un llibre que l’editorial descriu com a “necessari” i en el qual “el veterà periodista explica amb sòlides dades i arguments per què l'Espanya de les autonomies, inicialment pensada i creada per a descentralitzar l'Estat ha acabat tenint l'efecte contrari, de manera paradoxal, i sobretot per què aquesta realitat és perniciosa per al conjunt d'Espanya”. A més, també destaquen entre les seues novetats el llibre ‘Contra el patrimonio’, de Manu Martín. Un assaig que parla de les protestes d’activistes que taquen obres d'art icòniques i explica per què podrien ser una bona idea. “Un llibre que posa en qüestió el concepte imperant de patrimoni, per a exhortar-nos a deixar de ‘resar-li’ a la cultura per a començar a utilitzar-la”.
