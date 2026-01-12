Va de llibres
Qüestionari de Silvia Leyda Fornés | Tècnic d’arxiu i biblioteca a Gata de Gorgos
L-EMV
El llibre valencià més llegit a la teua biblioteca
Pense que un dels més prestats a la biblioteca de Gata de Gorgos pot ser ‘La plaça del diamant’ de Mercè Rodoreda.
L’últim llibre infantil/juvenil que has recomanat
‘El trencanous i el Rei dels ratolins’ d’edicions Maeva Young
Un llibre que recomanes per a club de lectura
‘Seda’ d’Alessandro Baricco, que a més és una de les meues lectures preferides.
Un llibre valencià que sempre recomanes
‘La mel i la fel’ de Carme Miquel
Quin llibre estàs llegint ara mateix?
‘És naufragi’ de Magda Simó
Quina és la primera lectura que recordes?
Les primeres lectures que recorde haver gaudit són els còmics de Zipi y Zape, els llibres de tria la teva aventura i les col·leccions de ‘Las torres de Malory’ i de ‘Los cinco’
Lliges més d’un llibre a la vegada?
No m’agrada portar varies lectures al vol, preferisc centrar-me en una, encara que de vegades sí que coincideixen dos llibres a la vegada.
Quin és el teu lloc preferit per a llegir?
M’agrada llegir al sofà de casa o al llit, encara que qualsevol lloc va be!
Una frase que recordes de les teues lectures.
“Me dan abrigo. Sombra en el verano. Me protegen de los vientos. Los libros son mi casa”. És del llibre ‘La casa de papel’ de Carlos María Domínguez
Quin autor/a de la literatura és el teu preferit?
No tinc un autor o autora preferits, però si he de dir algun em quede amb Carme Miquel.
Quin gènere t'agrada més?
Soc de novel·la, m’agrada molt llegir novel·la curta, les històries breus i ben estructurades m’atrapen molt.
Quina és la teua editorial de referència?
No tinc una preferència, però els llibres de Sembra Llibres sempre són encerts.
La teua biblioteca personal està organitzada?
No! Que va! La veritat és que tinc llibres per tota casa repartits i de vegades he de reconèixer que no sé on tinc cadascun.
De no ser bibliotecari/ària, quina penses que seria la teua professió?
Jo sempre havia volgut estudiar magisteri, educació infantil.
