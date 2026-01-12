Concert
Torna la JONDE al Palau de la Música amb la Cinquena de Xostakóvitx i amb la direcció de Jonathan Nott
El concert és gratuït i el programa es completa amb el Vals de Mefisto núm. 1 de Liszt i Metalepsis de Planells, obra guanyadora del XLII Premi Reina Sofía de Composició Musical
La Joven Orquesta Nacional de España (JONDE) torna a visitar el Palau de la Música i dins del seu gira espanyola, en esta ocasió amb la direcció de Jonathan Nott, per a interpretar demà dimarts a la Sala Iturbi, a les 19.30 hores, i en concert gratuït, un ambiciós programa amb la Simfonia núm. 5 de Dmitri Xostakóvitx, el Vals de Mefisto núm.1 de Franz Liszt i Metalepsis de Josep Planells, obra guanyadora del XLII Premi Reina Sofia de Composició Musical.
El director del Palau, Vicente Llimerá, ha destacat que «la JONDE ha visitat el Palau de la Música en nombroses ocasions, sent molt recordada la seua actuació el 1998 amb el llegendari Carlo Maria Giulini. Podrem gaudir de nou de l'enorme qualitat dels seus joves intèrprets, davant un repertori molt exigent i amb l'experta batuta del mestre britànic Jonathan Nott, actual titular de l’Orchestre de la Suisse Romande i de la Tokio Symphony Orchestra».
D'esta manera, el públic podrà escoltar obres fonamentals del sinfonisme europeu amb la composició contemporània. Obrirà el programa el romàntic Vals de Mefisto núm. 1 de Franz Liszt. El compromís amb la creació més actual estarà reflectit amb l'obra Metalepsis, guanyadora del XLII Premi Reina Sofia de Composició Musical, del compositor Josep Planells. La incorporació d'esta obra al programa sorgix de la col·laboració entre la JONDE i la Fundación Ferrer de Música.
I per a concloure, la Simfonia núm. 5 de Dmitri Xostakóvitx, una de les obres mestres del segle XX, monumental i profundament expressiva, que constituirà un renovat repte interpretatiu per a els/as joves músics de l'orquestra.
Durant el període de preparació de la gira, 92 músics, d'entre 19 i 27 anys, han preparat el programa gràcies a la formació exclusiva d'11 professors/as de diferents especialitats integrants d'agrupacions simfòniques i centres acadèmics de prestigi nacional i internacional.
En esta gira de concerts, la JONDE comptarà amb 8 músics convidats del programa internacional Iberorquestres Juvenils, procedents de l'Argentina, Hondures, Mèxic, l'Uruguai, Xile i Portugal. Este programa de cooperació internacional, del qual la JONDE és membre fundador, té com a objectiu la formació artística i en valors per a la infància, l'adolescència i la joventut, mitjançant l'educació musical i la pràctica orquestral en l'espai iberoamericà.
