Torna 'Palau kids', deu propostes musicals i pedagògiques per als més menuts al Palau de la Música

Els espectacles combinen música en directe, narració, moviment, participació activa i reflexió. L’Orquestra de València i la Banda Municipal es sumen a les activitats amb concerts simfònics i narratius

'Amores', en Palau Kids al Palau de la Musica. / Eva Ripoll/Foto Live Music Valencia

María Bas

València

El Palau de la Música de València reafirma el “ferm compromís amb la formació, l'acompanyament i la fidelització dels públics més joves" amb una nova edició del seu projecte educatiu Palau Kids 2026, que en enguany situa amb força a la infància i la joventut en el centre de la seua programació cultural i musical.

El director del Palau, Vicente Llimerá, ha assenyalat que este cicle “està especialment dissenyat per a constituir una eina clau que acoste la música i les arts escèniques a les noves generacions, amb una programació molt estudiada dirigida a alumnat des d'Educació Infantil fins a Batxillerat, afavorint el primer contacte amb la música en directe i fomentant una relació primerenca, activa i duradora amb la cultura”. “Este projecte respon, segons Llimerá, “a la vocació del Palau de convertir-se en un espai accessible, inclusiu i formatiu, on la música es visca com una experiència compartida”.

La temporada 2026 presenta deu propostes artístiques i pedagògiques que es desenvoluparan entre el gener i maig en diferents sales de l'auditori. Els espectacles combinen música en directe, narració, moviment, participació activa i reflexió, s’adapta a cada etapa educativa i aten valors com la creativitat, la sostenibilitat, l'escolta activa i el pensament crític.

'Amores' al Palau Kids. / Foto Live Music Valencia

Entre las propostes destaquen iniciatives que connecten música i consciència mediambiental, com 'Re-Ci-Clart' (Amores Grup de Percussió) i 'TRASH!' (Yllana); concerts simfònics i narratius com 'Concert per a animals', interpretat per la Banda Simfònica Municipal de València; o propostes de divulgació musical como 'Rhapsody in Blue', a cargo de la Orquesta de València bajo la dirección de Josep Vicent, i 'Mozart & Son', amb Vasko Vassilev & friends.

El compromís del Palau amb els públics més joves s’estén també a experiències escèniques de caràcter reflexiu i participatiu, com 'Meravelles. Bestiari de poder' basat en 'El Llibre de les Bèsties' de Ramon Llull (Capella de Ministrers-Transfermove) o 'El son sona al teu cos', d’Enric Pizà. Així mateix , el projecte presta una especial atenció a la primera infància amb propostes com 'Un viatge musical', amb la idea que l’educació musical comence des dels primers anys.

