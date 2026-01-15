Teatre infantil
L'Escalante entre experiències immersives i l' adaptació d'un clàssic de Shakespeare
An-Ki' i 'Sueño' són les posades en escena que oferix el projecte teatral de la Diputació de València durant la segona quinzena del mes de gener en l'IVAF i en la Nau 3 Ribes
L'Escalante tanca gener amb 'An-Ki', de la companyia Ortiga, i 'Sueño' de La Compañía Criolla. La guardonada 'An-Ki', dirigida per Ingrid Codina i Guillem Geronès, recrea l'imaginari que crea una xiqueta davant el canvi climàtic per a sostindre la seua realitat, en la qual apareixen ombres de gegants entre els boscos que fan caure els seus somnis, i buscarà les arrels del seu passat i l'esperança del futur al costat de la seua família. La companyia Ortiga presenta esta experiència teatral immersiva i amb titelles en un espai viu dins d'una carpa, que donarà vida a un lloc màgic que convidarà a descobrir cada racó i cada secret amb un paisatge escènic íntim, on el públic no sols escolta i mira, també es mou, toca i sent.
La proposta, que ha arribat a l'IVAF (Institut Valencià d'Audiofonologia) per als escolars, ha sigut premiada en nombroses ocasions. Va rebre la Menció Especial del Jurat en el TAC Valladolid 2025; el Premi al Millor Espectacle de Feten Gijón 2024; el premi al Millor Espectacle per a Tots els Públics en la Mostra Igualada 2023; i Millor Espectacle, Millor Espectacle del Jurat Internacional, Millor Espectacle del Jurat Nacional i Millor Espectacle del Jurat de les Arts de Carrer de la Fira Titelles Lleida 2022.
Les famílies podran disfrutar d'esta experiència teatral immersiva este dissabte 17 de gener a les 17.00 i 18.30 hores, i el diumenge 18 a les 11.00 i a les 12.30 h. Les funcions per a escolars tindran lloc els dies 15, 16, 19, 20 i 21 de gener.
La diputada delegada de Teatres, Rocío Gil, assenyala que "continuem celebrant el nostre 40 aniversari amb una programació dedicada a la infància i la joventut de la mà de 40 companyies les quals, al llarg de la temporada, deixaran empremta en diversos espais de la ciutat". En este sentit, la diputada ha subratllat que este mes de gener "per primera vegada la màgia de l'Escalante arriba a les instal·lacions de l'IVAF, l'espai que albergarà el projecte teatral de la Diputació".
'Sueño'
La Compañía Criolla acosta el teatre clàssic al públic actual amb 'Sueño', una emotiva proposta que proposa una relectura del clàssic de Shakespeare 'El somni d'una nit d'estiu'. Emiliano Dionisi dirigix esta proposta que entrellaça teatre i llenguatges físics en un univers on l'emoció es desborda i la realitat es difumina. La proposta de la companyia argentina, guardonada en el Certamen Internacional Barroco Infantil 2024 d'Almagro, és una celebració del joc, la llibertat i la potència transformadora de l'art amb un fort component visual i una poètica contemporània.
Quatre intèrprets (Lucía Baya, Julia Gárriz, Emiliano Dionisi i Ramiro Delgado) s'ajunten en el bosc a assajar una obra sense adonar-se que el bosc està plagat d'éssers màgics disposats a jugar capritxosament amb les seues emocions. Així comença este viatge cap als desitjos més profunds i la identitat, que pujarà a l'escenari de la Nau 3 Ribes este dissabte 17 de gener a les 18.00 hores. Les funcions escolars seran els dies 16, 19, 20 i 21 de gener.
