Més marejat que un allioli
Intentem trobar un punt d’orde per a eixir del naufragi generat pels nostres desoris.
Hi ha persones que som felices vivint quotidianament entre orde. És una manera d’entendre el món o potser una mania continua. Siga com siga, desitgem que el que ens envolte estiga ben orientat i classificat. No obstant això, la realitat que vivim no té molt d’orde. És un desori. Per eixa raó, em trobe més marejat que un allioli. La locució adjectiva indica que una persona es troba desorientada o confusa.
Cada dia entenc menys els canvis de declaracions dels testimonis que declaren en el juí de la barrancada. Estic més marejat que un allioli escoltant el que digueren perquè ara ho desdiuen amb naturalitat. Estos dies la causa és Núñez Feijóo. No vaig entendre la ràpida vinguda del líder de l’oposició a València, quan el fang i els morts ens ofegaven. Un polític que no està en el govern no pot ajudar. Així que, podia haver-nos visitat més avant. No sé com acabarà el juí. Em sabria greu que la gran faena que està fent la jutgessa es quedara en no res.
Soc usuari del metro, especialment de la línia 3. Acabe més marejat que un allioli cada vegada que l’agafe. Hi ha poca freqüència i es concentra molta gent. Continuen augmentant les parades en les estacions. Diuen que tenen uns plans de modernització que millorarà la freqüència. Desgraciadament, la promesa estem escoltant-la massa anys.
El meu treball com a encarregat d’un departament de cultura em fa entrar en contacte amb les subvencions convocades per a les biblioteques. Veig com fa un temps les persones responsables de les biblioteques estan més marejades que un allioli amb el tema de la justificació de les subvencions. Hi ha una ajuda bibliogràfica que la conselleria tragué en temps de la pandèmia que continua donant problemes. Fins fa poc, estaven demanant documents per a justificar les compres d’uns llibres que ja s’engroguixen. Ara, per fi, convoquen noves ajudes. Però, lluny de facilitar processos, demanen que a les factures se li posen unes etiquetes seues amb unes mides determinades. Allí ha d’estar la referència de l’expedient. Esta solament s’obté quan la sol·licitud es presenta. Un poc absurd, ara que els actuals governants reivindiquen la simplificació administrativa.
En definitiva, és inevitable estar marejat com un allioli per tot el que vivim. Intentem trobar un punt d’orde per a eixir del naufragi generat pels nostres desoris.
