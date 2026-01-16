L'Horta Teatre repassa els seus 50 anys d'història amb un llibre ple d'anècdotes, fotografies i cartells
La memòria oral i documental de la companyia valenciana, reconeguda en 2023 amb el Premi Nacional d’Arts Escèniques, ha quedat arreplegada en un volum escrit per Berta del Río i editat per Bromera.
Tot va començar amb un cartell que un grup de joves inconformistes va penjar a principis dels anys 70 en una pastisseria de la pedania valenciana de Castellar-l’Oliveral en el qual es convocava a qualsevol persona interessada a fer teatre. L'objectiu inicial era molt senzill: buscar recolzes de llibertat per a expressar-se en un clima de repressió política.
Quasi cinc dècades després, l'any 2023, els membres fundadors d'eixe grup de teatre amateur i contracultural, professionalitzat després com a companyia sota el nom de L'Horta Teatre, apareixen en una fotografia arreplegant, de mans dels Reis d'Espanya, el Premi Nacional de les Arts Escèniques per a la Infància i la Joventut.
La història que transcorre entre tots dos moments està plagada de fites artístiques i anècdotes registrats a través de multitud de fotografies, cartells, retallades de periòdic, documents interns de treball i entrevistes que l'editorial Bromera ha reunit en el llibre L'Horta Teatre. Cinquanta anys (1974-2024). Berta del Río, autora dels textos, s'ha encarregat d'embastar la història de la companyia amb la col·laboració de dos dels socis fundadors, Alfred Picó i Joan E. Tamarit.
El llibre es va presentar el dijous 15 de gener en la Sala d'actes de l'Octubre Centre de Cultura Contemporània de València amb la presència de més d'un centenar de professionals del sector i representants polítics i institucionals com el director general de Cultura de la Generalitat Valenciana, Miquel Nadal; el president del Consell Valencià de Cultura, José María Lozano; el regidor de Cultura de l'Ajuntament de València, José Luis Moreno, i l'alcaldessa de Castellar-l'Oliveral, Sol Verdeguer, entre altres.
Va presentar l'acte Francis López, directora del TAMA i Gestora Cultural d'Aldaia, amb la participació de l'autora del llibre, Berta del Río; Susanna Lliberós, en representació de l'editorial Bromera, i Alfred Picó com a representant de la companyia.
Repassa la història
El llibre repassa la història de L'Horta Teatre des dels seus inicis, encara que se centra especialment en els seus últims vint anys d'història. En aquest sentit, aquest projecte editorial dona continuïtat al llibre que fa vint anys va publicar també Bromera, amb l'autoria d'Enrique Herreras, per a donar compte de la primera etapa de la companyia.
“Hem volgut celebrar els 50 anys d'una iniciativa que, més que una companyia de teatre, ha sigut un far d'activisme cultural a València, defensant i promovent les arts escèniques com a eina de transformació social -apunten des de l'editorial-. Des de les primeres produccions fins a les propostes per al teatre infantil i escolar, L'Horta Teatre ha treballat incansablement per a enfortir la comunitat i fomentar una cultura inclusiva i participativa”.
“És una espècie de viatge col·lectiu que no sols parla de la companyia, sinó de les diferents èpoques i contextos del país durant mig segle -assenyala Berta del Río-. Aquesta història s'ha pogut reconstruir gràcies a l'esforç de L'Horta Teatre per deixar empremta i guardar tota la documentació possible de la seua trajectòria. Una altra de les contribucions importants del llibre és la recopilació de la memòria oral dels seus fundadors a través d'entrevistes”.
“Amb aquest acte hem tancat les activitats del 50é aniversari, però no és un final, sinó un punt i seguit. La companyia està viva, produint nous espectacles i amb moltes ganes de continuar treballant”, conclou Alfred Picó.
- Los meteorólogos avisan y la Aemet confirma lo que llega a la C. Valenciana: temporal de nieve, lluvia y mala mar durante varios días
- Aguado: 'Mercosur cerrará las fábricas españolas de zumos y acabará con el arroz de l’Albufera
- Los meteorólogos anuncian 'llevantà' en Valencia y la Aemet, crecidas de ríos e inundaciones: 'Puede haber daños en los paseos marítimos
- Confirmado oficialmente por la Generalitat: la Comunitat Valenciana recupera un festivo histórico en el calendario laboral 2026
- Fallece el catedrático de Literatura José Luis Canet, pionero de las humanidades digitales
- La Policía revisa los chats de Fortnite y Roblox del niño de 9 años que se quitó la vida en un pueblo de Valencia
- València prorroga por quince años más la concesión administrativa a los mercaditos
- Las lluvias empañan una positiva campaña del aceite de oliva tras un 2024 crítico