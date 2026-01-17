Cartes a Seràpia, 9 i final
Estimada Sera, esperava que ens diries alguna cosa sobre l’agressió de Trump a Veneçuela i m’agrada el que has escrit, que subscric. “Crec que al món som majoria els qui considerem que Trump no està bé del cap i segurament també els qui el considerem un immoral i un mentider, tot agreujat perquè viu un fatídic deliri de grandesa, que el fa aspirar a ser com un emperador o que ja se sent. La combinació en aquest histriònic personatge de tants elements negatius, més el fet d’ostentar la presidència dels Estats Units, el converteixen en un dels individus més perillosos que hauran existit mai en el món. I no oblidem que és president perquè el votaren els ianquis, malgrat que ja se sabia quins eren els seus propòsits i, per tant, tots són responsables del que ha passat i del que passarà”.
Em pregunte si el món estem preparats a suportar les malifetes trumpistes, perquè pot passar qualsevol mala cosa. Tu, per allà dalt, si passa res al món, podràs resistir millor que nosaltres. Tu aprèn a cercar bolets i distingir els comestibles i a preparar sopes i guisats, per si hem de fugir d’ací baix i refugiar-nos amb tu. Encara recorde el dinar que ens féu la teua sogra, per a celebrar el teu aniversari, de bolets, caragols i llebre.
M’has dit que els joves que et vaig recomanar perquè et repararen les teules, t’ajustaren les portes i finestres, la xemeneia, el bany i la porcatera... que ho estan deixant molt bé. Sobre la porcatera, va de veres que vols criar-te un porquet? Saps el que dius? Ja sé que contes que quan eres xiqueta i passaves l’estiu amb la teua iaia Maria, t’agradava ajudar-la a preparat el beuratge per al porc que ella criava cada any; recorde que un hivern vinguérem a la matança. Recordes que tu et deprimires en veure-ho i que després no volgueres menjar porc durant molt de temps, ni l’embotit, ni el frito... I ara creus que podràs suportar-ho? Ja sé que t’has fet a la idea que si no t’atreveixes, el donaràs i que, almenys, el criaràs. Val, a vore com t’ho fas, amb mi ja et dic que no contes. I bé, Sera, amb aquesta carta he complert la novena que t’havia promès. Ja saps que si m’escrius m’has de donar pèls i senyals de tot... i, alguna profecia, de tant en tant.
