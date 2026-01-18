El Palau de Les Arts torna a omplir-se d’identitat bandística
La nova edició de Bandes a Les Arts arranca este mateix diumenge amb una doble sessió.
Este diumenge s’alça el teló d’una nova edició de Bandes a Les Arts, el cicle impulsat per la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) en col·laboració amb el Palau de les Arts Reina Sofia, que torna a situar les bandes valencianes en el centre de l’activitat cultural de la ciutat.
Amb l’inici del primer concert, el Palau de les Arts obri de nou les seues portes al moviment bandístic valencià, en una proposta que s’ha consolidat al llarg dels anys com una de les col·laboracions estables més significatives entre una institució cultural de primer nivell i les societats musicals federades.
Un diumenge per inaugurar el cicle
La nova edició de Bandes a Les Arts arranca este mateix diumenge amb una doble sessió. Al matí, a les 12.00 hores, serà el torn de la Unió Artística Musical de Montroi, mentre que a la vesprada, a les 17.00 hores, prendrà el relleu la Joventut Musical d’Albal. Dos concerts que marquen l’inici d’un recorregut que s’estendrà fins al mes de maig.
La programació continuarà el 8 de febrer, amb les actuacions de la Associació Cultural Banda La Lira de Cheste (12.00h) i el Centre Artístic Musical de Xàbia (17.00h), i es tancarà el 10 de maig amb els concerts de la Societat Musical Barri de Malilla (12.00h) i la Unió Musical Santa Cecília d’Onda (17.00h).
Les bandes, en diàleg amb Les Arts
Un dels trets distintius del cicle és la relació directa entre els repertoris de les bandes i la programació artística del Palau de les Arts. Les societats participants interpreten programes pensats expressament per a dialogar amb les òperes, concerts i produccions que formen part de la temporada del coliseu valencià, establint ponts entre la tradició bandística i l’oferta musical contemporània.
Sis societats musicals de la Comunitat Valenciana protagonitzen un cicle que consolida el diàleg entre el món bandístic i la programació artística del Palau de les Arts.
Esta fórmula ha permés, edició rere edició, acostar nous públics al món de les bandes i, al mateix temps, situar-les en un context escènic d’alta exigència artística.
Un projecte consolidat
Bandes a Les Arts s’ha convertit ja en una cita habitual del calendari cultural valencià. Més enllà de l’oportunitat d’actuar en un espai emblemàtic, el cicle posa en valor el treball continu de les societats musicals, el seu paper formatiu i social, i la seua capacitat per connectar amb públics diversos.
Amb concerts d’accés gratuït, el projecte reforça també la vocació oberta i participativa tant del Palau de les Arts com del moviment bandístic valencià, fent de cada diumenge de concert una experiència compartida.
Amb l’inici d’esta nova edició, Bandes a Les Arts torna a demostrar que les bandes no només formen part de la identitat musical valenciana, sinó que són també un element viu, present i capaç d’habitar els grans escenaris del nostre temps.
