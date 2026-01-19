Ressenya
Una mosca carnívora americana a València
Susanna Ligero
Carnívora
Jordi Colonques
Bromera, 2025. 216 pàgines.
ISBN: 9788413588254
Primera onada de calor de la temporada a la ciutat. Sent el mes de maig, arriba prompte, però això ja no és cap novetat per als habitants de València, que fugen de les voreres colpejades pel sol i anhelen el crepuscle. A les temperatures tòrrides, s’hi uneixen una vaga de l’empresa de fem urbà, a causa de la qual les deixalles s’acumulen als carrers des de fa dies; una administració municipal supèrbia, enrocada a no cedir a les demandes dels treballadors, i milers i milers de turistes que s’estenen per la ciutat com la marabunta, amb la càmera llesta per a immortalitzar les piles de porqueria.
En aquest marc incomparable, s’hi desplega una plaga encara pitjor. En resposta a una crida de l’Hospital Clínic, l’entomòleg Frago fa un descobriment esfereïdor: diversos pacients mostren greus ferides causades pels mossos golafres d’unes larves ben particulars. Gràcies a les seues connexions amb científics cubans, Frago és capaç d’identificar l’espècie: es tracta de Pseudoterebra porcivorax, una mosca d’origen caribeny amb una estratègia de reproducció ben efectiva, i que ha trobat l’ambient ideal al Cap i Casal per a prosperar. Les larves s’alimenten de carn humana, i després dels estralls causats anys enrere a Cuba semblava estar sota control... Fins ara. Comença aleshores una carrera a contrarellotge per a descobrir el focus de la plaga, advertir la població i prendre mesures per a posar-hi remei. Per descomptat, res de tot això serà fàcil amb un govern municipal d’esquena a la crisi i una València asfixiant engolida pel turisme de masses.
Jordi Colonques usa com a base elements ben familiars per a les lectores (carrers plens de turistes, serveis públics en crisi, una administració inepta, calor infernal cada vegada més prompte) per a construir una història intrigant, d’aquelles que fan que les pàgines volen i la panxa pegue bots. Amb un ús hàbil de la tensió, no cau en trops massa comuns, ni tampoc tendeix trampes a qui llegeix. Carnívora és una obra amb gran protagonisme de l’element científic, tant en el tema principal com en l’eficiència de la trama per a esperonar la lectura. Llegiu-la i inquieteu-vos vosaltres mateixes.
