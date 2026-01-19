Va de llibres
Quin moment viu el sector editorial: les xifres que expliquen la situació de la primera indústria cultural de l'Estat
Abans que es publique el clàssic Baròmetre d’Hàbits de Lectura i Compra de Llibres a Espanya, fem un repàs a les dades d’un sector productiu que viu un bon moment
Francesc Miró
A finals de gener i principis de febrer, el tradicional Baròmetre d’Hàbits de Lectura i Compra de Llibres a Espanya, realitzat pel ministeri de Cultura, omple els mitjans i els titulars amb la qüestió de si es llig molt o poc arreu de l’Estat. Però a banda de ser llegit, es ven el llibre? El sector editorial mou l'economia? Dona de menjar a moltes persones o poques? Què passa si més enllà dels hàbits de lectura, entenem a les editorials com a empreses i analitzem les dades que tenim? Per a contestar aquestes qüestions partirem de l'informe Estudi de Comerç Interior del Llibre a Espanya, realitzat per l’empresa Conecta Reasearch & Consulting, a petició de la Federación de Gremios de Editores de España.
El sector editorial espanyol privat i agremiat a alguna de les associacions de la federació que acabem d’anomenar està representat actualment per un total de 860 empreses editorials. L’estructura empresarial del sector es caracteritza per una xifra reduïda de grans empreses (23) que facturen més de 18 milions d’euros cadascuna, i suposen el 65% de facturació total del sector. Mentre que el 35% restaurant es reparteix entre 837 editorials. Però que les grans editorials moguen més diners no significa que editen més ni que siguen les responsables de la diversitat dels llibres al nostre país.
La xifra total de títols actius –entesos aquests com a llibres que es troben disponibles i en circulació permanent–, arreu de l’Estat va pujar un 6,1% l’any 2024, arribant als 949.066 títols. Però són les editorials xicotetes les responsables d’una proporció significativa de 451.651 títols vius, el que ve a ser el 47,6% del total de llibres del catàleg espanyol, mentre que les editorials mitjanes tenen un 26,7% de l’estanteria global espanyola, i les grans, totes juntes, tenen un 25,7% del total del catàleg.
I si aquesta estanteria que representa el catàleg de tot l’Estat estiguera dividida per matèries? L’oferta editorial que més creix és el còmic, amb un 9,5% més de títols editats que l’any anterior, mentre que la literatura infantil i juvenil augmenta un 7,7% i la No ficció un 5,9%. En termes de facturació, tanmateix, qui lidera el mercat és aquest darrer gènere: la No ficció representa un total del 29,9% dels ingressos de les editorials, mentre que la Ficció per a adults representa el 23,4% de la facturació i la Literatura infantil i juvenil representa el 18,2% de la facturació. I tots aquests llibres estan en castellà? No, res més lluny. Pel que fa a la xifra total de negoci del sector editorial, el català és la llengua que més nivell de negoci genera a banda del castellà, arribant a representar el 10,1% del total i facturant 308,3 milions d’euros. El segueix l’euskera amb un 1,1% i 32,9 milions d’euros i el gallec amb un 0,4% de les vendes totals i una facturació de 13,4 milions d’euros.
Així les coses, el sector editorial espanyol ha arribat a una facturació de 3.037 milions d’euros a l’any, en creixement sostingut pràcticament des de 2020. “El llibre continua sent la principal indústria cultural del país”, diu Daniel Fernández, president de la Federación de Gremios de Editores de España. “Però res esdevé per casualitat. Darrere de la freda objectivitat de les dades, hi ha sempre persones. Els professionals del sector del llibre, en totes les àrees, continuen creixent no ja en nombre sinó també en talent, capacitació, eficàcia i vocació”. I afegeix que “aquestes dades permeten, sense complaença ni conformisme, ser optimistes”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece Celia Domínguez, emprendedora de Xàtiva y símbolo de la lucha contra los tumores raros
- Alfonso Novo (gerente de FGV): "Hay pueblos donde el metro pasa cada 40 minutos y el máximo deben ser 20"
- Aguado: 'Mercosur cerrará las fábricas españolas de zumos y acabará con el arroz de l’Albufera
- El Pla de Quart, más de mil campos de fútbol y punto de partida de los parques inundables
- La Aemet emite una nota especial por el temporal de lluvia y viento que llega a Valencia: podrían caer entre 100 y 200 litros por metro cuadrado
- Cientos de personas despiden en València a las víctimas del naufragio de Indonesia
- Los tres móviles del asesor de Mazón: uno reseteado, otro perdido y el tercero sin los datos clave de la dana
- Emergencias emite un aviso especial por temporal marítimo y lluvias partir del lunes