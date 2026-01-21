Dos mostres de videocreació sobre el món 'gamer' inicien la temporada 2026 del Centre del Carme
‘El ritual del respawn’ d'Ana Esteve i l'exposició col·lectiva ‘Circuit tancat’, comissariada per Cayetano Limorte, obrin les seues portes en el CCCC
El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) inaugura nova temporada amb l'obertura de dos exposicions de videocreació que reflexionen sobre el món gamer, les relacions humanes i l'empatia. Es tracta de ‘El ritual del respawn’ de l'artista alacantina Ana Esteve i l'exposició col·lectiva ‘Circuito cerrado’, composta per l'obra de tretze artistes i comissariada per Cayetano Limorte, que podran veure's fins al 5 i fins al 12 d'abril, respectivament.
El director-gerent del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Nicolás Bugeda, acompanyat per Ana Esteve, Cayetano Limorte i un els artistes de ‘Circuito Cerrado’, Kei Uruno, han sigut els encarregats de presentar este dimecres les exposicions. Bugeda ha explicat que estes dos mostres de videoart “acosten diferents reflexions sobre l'experiència del virtual i sobre les relacions personals i la comunicació, i ho fan des d'una mirada cap al global incorporant experiències tant pròpies, d'artista i comissari, al costat de la mirada de creadors de videojocs i altres artistes internacionals”.
‘El ritual del respawn’ fa referència al terme utilitzat en els videojocs per a descriure la reaparició d'una entitat després de la seua mort o destrucció, una vegada perduda una de les seues vides. Fer respawn implica tornar a aparéixer en el joc, reiniciar l'acció i continuar l'experiència. “Malgrat els testimoniatges de crítica a la sobreexposició a les pantalles, la mostra oferix també una mirada positiva sobre la capacitat de superació, el tornar a començar, les relacions que s'establixen amb altres persones en la comunitat virtual i el món gamer”, ha explicat Ana Esteve.
A través dos instal·lacions, Esteve proposa una revisió de les experiències viscudes en entorns digitals mitjançant el llenguatge audiovisual. Així, ‘Gamer Dreams’ (2025) submergix a l'espectador en els llocs físics on es produïxen les experiències virtuals: un centre de dades, un ciber café de gaming, un centre de competició de eSports i, finalment, un temple budista, establint un paral·lelisme entre la vivència digital i la contemplació espiritual.
La segona obra, ‘El ritual del respawn’ (2025), planteja un viatge dins de la pantalla a mode de videoassaig amb testimonis de jugadors que compartixen experiències i reflexions sobre el valor de la vida en els entorns virtuals.
Circuit tancat
'Circuito cerrado’ proposa, segons Cayetano Limorte, “una reflexió entorn dels conceptes d'empatia, amor i soledat, a partir de la concepció del subjecte com a circuit tancat". "És a dir, com un ser perceptivament tancat en si mateix, productor i, al seu torn, receptor de les capes de realitat que la seua consciència genera”, ha assenyalat. A través de la pràctica de l'escultura, el dibuix, el videoart i el cinema, tretze artistes de diferents generacions i contextos transiten entorn de qüestions la base filosòfica de les quals travessa la història del pensament, d'Orient a Occident, fins als nostres dies.
El recorregut expositiu s'articula en dos nivells. En el primer, les obres d'Inma Femenía, Takahiko Iimura, Almudena Lobera, Laura Ramírez Palacio, Kentaro Taki, Manuel Saiz i Kei Uruno indaguen en la creació del jo, de l'altre i del real com a elaboracions mediates pel llenguatge i els dispositius de percepció.
En el segon, les obres de Marta Azparren, Ana Esteve Reig, EXONEMO, Jean Genet, Aya Momose i Arata Mori confronten el desig de transcendir eixa clausura, l'impuls d'escapar del circuit malgrat que eixe gest desemboca sempre en l'aparició d'una altra configuració simbòlica, un altre intent de relació que, lluny de cancel·lar el tancament, el reformula sota noves condicions.
Residencies UPV
Dins de la línia de col·laboració del Consorci de Museus amb les universitats públiques valencianes i el seu suport a la creació emergent, l'exposició resultat de les residències artístiques de la Universitat Politècnica de València (UPV), ‘Corrents Variables’ de Carla Alcalá Badías, es podrà veure fins a l'1 de febrer.
