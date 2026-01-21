El MuVIM organitza un taller infantil per a promoure valors democràtics
Els dos últims caps de setmana del mes de gener, els xiquets entre 7 i 12 anys podran assistir gratuïtament a un taller especial, «Juguem a la democràcia», en el qual els més xicotets es familiaritzaran amb les pràctiques democràtiques
Per a promoure els valors i les pràctiques democràtiques entre els més menuts, el MuVIM impulsa els pròxims caps de setmana el taller "Jugar a la democràcia", dirigit a públic infantil, de 7 a 12 anys, no per a explicar-los nocions teòriques sobre què és i què no una democràcia, sinó per a ensinistrar-los en el seu vessant més pràctic. Així ho ha assegurat el museu aquest dimecres, recordant sobre esta iniciativa que la democràcia "és molt més que un sistema de govern: és, també i sobretot, una actitud. Una actitud de respecte cap a les opinions i opcions vitals de les altres persones".
"'Jugar a la democràcia' vol dir acceptar altres punts de vista, aprendre a argumentar, a debatre i a prendre decisions de manera col·lectiva i consensuada, que és la millor manera d'implicar a tots en la solució d'un problema o un desafiament", afirma el MuVIM, que utilizará una figura altament simbòlica, una urna, al taller. "Entesa no de manera partidista, sinó com un instrument pedagògic que s'utilitzarà perquè xiquets i xiquetes arriben per ells mateixos als seus propis acords. Este recurs els permetrà observar com canvien els resultats, debatre sobre ells i comprendre, de manera natural, conceptes com el de la pluralitat, la diversitat d'opinions i la presa col·lectiva de decisions, elements essencials per a una convivència pacífica entre diferents opinions i opcions vitals", afegeix.
Caràcter cognitiu, psicològic i social
El taller permetrà desenvolupar en xiquets i xiquetes una sèrie d'habilitats i competències de caràcter cognitiu, psicològic i social, entre les quals destaquen les relacionades amb el desenrotllament del pensament crític, la comunicació assertiva, el treball en equip i la cooperació i resolució pacífica de conflictes. Els tallers tindran lloc els dissabtes 24 i 31 de gener, a les 18 hores, i els diumenges 25 de gener i 1 de febrer, a les 12 hores. L'activitat és gratuïta, però les places són limitades.
