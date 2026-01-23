RNE recupera el programa 'De dalt a baix' sobre la cultura de les comarques valencianes tres dècades després
Des del diumenge 1 de febrer, el primer espai en valencià de la ràdio publica, estrenat el 1974, torna a la graella amb un format setmanal de 15 minuts
Des del diumenge 1 de febrer, Ràdio Nacional d'Espanya (RNE) recuperará a la Comunitat Valenciana un dels programes "més mítics de la seua història", 'De dalt a baix', el primer espai en valencià de Ràdio Peninsular estrenat el 1974 que torna ara a la graella de la ràdio pública amb un format setmanal de 15 minuts. Conduït per la periodista de Catarroja Yolanda Martínez, RTVE ha informat en un comunicat que el programa s'emetrà cada diumenge de 13.45 a 14.00 hores en l'emissió territorial de RNE i Ràdio 5.
Descobrir pobles i les seues expressions
'De dalt a baix' recorrerà el territori valencià per a descobrir pobles, les seues singularitats, expressions populars, així com les diferents formes del parla, amb l'objectiu tot això de remarcar "la riquesa lingüística i cultural de les nostres comarques". L'espai promet ser també un "altaveu de la cultura en valencià" i un espai per a músics, editorials, museus i "totes aquelles iniciatives que mantenen visca la creació cultural pròpia".
En esta nova etapa, el programa comptarà amb la col·laboració habitual d'Imma Cerdà, de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), que aportarà claus i reflexions per a enriquir el bon ús del llenguatge. També participarà el musicòleg Josep Vicent Frechina, que ajudarà a descobrir el panorama musical valencià, "des dels nostres avantpassats fins a l'actualitat".
Compromís amb la "identitat valenciana"
Este espai va suposar en el seu moment un "punt d'inflexió" en la normalització del valencià en els mitjans públics, en apostar per una llengua "viva, diversa i arrelada al territori". En este retorn, el programa manté "intacte" aquell esperit i ho farà amb un record especial a la figura de Toni Mestre, "referent indiscutible del periodisme i la cultura valenciana". El director del centre de RTVE a la Comunitat Valenciana, Mauro Belenguer, ha posat en valor que, amb esta estrena radiofònica, la radiotelevisió pública estatal "reafirma el seu compromís amb la divulgació cultural i la identitat valenciana, per a oferir així un servici públic de proximitat".
