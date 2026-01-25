A ritme de banda
Més d'una dècada impulsant el futur musical de la Comunitat Valenciana
Dotze edicions després, les Beques CaixaBank consoliden un dels principals programes de suport a la formació musical de l'alumnat valencià, gràcies a la seua implantació en la xarxa de centres educatius de la FSMCV
Quan es parla de beques, sovint es posa l’accent en les xifres anuals. Però en el cas del programa de beques CaixaBank, impulsat junt amb la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) i l’Institut Valencià de Cultura, el veritable impacte només s’entén quan s’observa el recorregut acumulat.
La resolució corresponent al curs 2025-2026, feta pública a finals d’any, torna a confirmar la solidesa del projecte: 255.000 euros destinats a 579 alumnes de 167 societats musicals. Una xifra rellevant, sí, però que adquireix una altra dimensió quan es contextualitza dins d’un programa que, des de 2014, ha repartit 3.752.000 euros i ha arribat a 8.844 estudiants de música arreu del territori.
"Les escoles de música de les societats musicals valencianes constitueixen una xarxa educativa única, tant per la seua extensió com pel seu arrelament social. En este context, les beques CaixaBank s’han convertit en una eina estructural, clau per garantir la continuïtat de la formació musical, especialment en aquelles famílies amb més dificultats econòmiques", aunta la presidenta de FSMCV, Daniela González.
Més de 3,7 milions d’euros invertits i quasi 9.000 alumnes becats des de 2014 dibuixen l’abast real de les beques CaixaBank
Edició rere edició, el programa ha mantingut una implantació territorial equilibrada i una dotació estable, amb un percentatge mitjà d’alumnat becat que se situa al voltant del 31% de les sol·licituds presentades. Un indicador que reflecteix tant la demanda existent com la capacitat del programa per donar resposta real al teixit educatiu musical.
La dimensió social, més visible que mai
Si esta edició destaca per algun motiu específic, és per la seua clara dimensió social. La convocatòria 2025-2026 ha incorporat una línia específica de suport a l’alumnat de localitats afectades per la dana, una mesura que ha permés becar 193 estudiants procedents de municipis damnificats, el que representa un terç del total de persones beneficiàries.
Més enllà de la xifra, esta decisió evidencia la capacitat del programa per adaptar-se a la realitat social i actuar com a instrument de resposta davant situacions extraordinàries. En un any marcat per la reconstrucció, les beques han contribuït a garantir que la música continue sent un espai de normalitat, continuïtat i refugi per a xiquets i joves que han viscut de prop les conseqüències de la catàstrofe.
Invertir en persones, invertir en comunitat
El valor del programa no es mesura només económicament. "Cada beca representa una oportunitat perquè un alumne o alumna continue vinculada a la seua escola de música, a la seua banda i, en definitiva, a una comunitat que educa, cohesiona i vertebra el territori", comenta la presidenta de les societats musicals valencianes.
Esta mirada a llarg termini és la que explica que, dotze edicions després, les beques CaixaBank formen part ja del paisatge estructural del moviment musical valencià, integrades dins del programa CaixaBank escolta València, que també impulsa concursos, festivals, projectes patrimonials com Música a la Llum o espais de referència com l’Alqueria Julià – Casa de la Música.
En temps d’incertesa, el recorregut d’estes beques demostra que invertir en música és invertir en futur, però també en cohesió social, equitat i oportunitats compartides.
