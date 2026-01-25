El pactisme aragonés i Trump
Sembla que el primer ministre de Canadà, a Davos, va fer un discurs molt lloat pels comentaristes experts de la cosa política -entre els quals no m’incloc, òbviament-. Sembla que allà, el senyor canadenc ve a dir-li a Trump -pre-rei dels americans- que tots els altres que no són els Estats Units, junts, som més que els Estats Units. La qual cosa em va fer pensar de seguida en la famosa frase que s’atribueix a la coronació dels monarques d’Aragó -i de València i comtes de Barcelona-, als quals tot indica que els nobles els explicaven com anava la cosa, a partir d’una fórmula que més o menys fa: "Nos, que cada uno de nosotros somos igual que vos y todos juntos más que vos, te hacemos rey si cumples nuestros fueros y los haces cumplir, si no, no". Una idea com l’expressada venia a dir-li al rei que ell seria monarca mentre els altres nobles -que eren iguals a ell- volguessen. Perquè si no els quadrava el que feia el rei en qüestió, de res li aprofitava la corona que se suposava que portava al cap.
I la veritat és que tot i que he trobat aquella frase citada ça i lla a internet, no he pogut traure clarícia d’un prové ni qui és el primer que la reporta. L’he trobada en aragonés, en català i en la versió valenciana citada per algun polític. Però les fonts a què alguns llocs remeten, en ser contrastades per mi, no m’han donat la satisfacció de trobar aquelles paraules escrites per Zurita, per Jerónimo Blancas o per Antonio Pérez. Ni tampoc per Pere el Cerimoniós. I el senyor erudit chat GPT, ens er preguntat com a últim recurs, em diu que en català tot apunta que és una creació del XIX. Ara com ara, aquesta recerca efectuada més per curiositat malsana que per una veritable ànsia acadèmica, m’ha deixat un poc desconcertat. En fi: promet buscar més i informar.
Amb tot, si deien aquella frase o no, els nobles aragonesos, catalans i valencians, en jurar al rei, tant se val. Expressa la idea de pactisme que imperava a la Corona d’Aragó i que, després, amb els Borbons, va desaparèixer. Ara, amb el nou i desconcertant orde imposat per Trump al nostre món, el jurament aragonés -segurament desconegut pel ministre del Canadà-, em sembla una bona formulació per recordar-li al que va d’emperador de la Guerra de les Galàxies, que els pobles -inclòs el groenlandés-, si s’uneixen, poden ser més grans que ell i la colla d’impresentables que li fan la pilota descaradament. Inclosos els aborígens d’aquesta península sense terres rares.
