Va de llibres
Qüestionari de Josep L. Daràs Daràs
Bibliotecari d'Onda
L-EMV
1. El llibre valencià més llegit a la teua biblioteca
Diccionari per a ociosos, de Joan Fuster.
2. L’últim llibre infantil/juvenil que has recomanat
Incendios, de Breena Bard.
3. Un llibre que recomanes per a club de lectura
El retorn de l’Hongarés, d’Anna Moner. Això sí, sempre recomane que la Biblioteca, o col·lectiu, contacte amb Anna per a la reunió, perquè et fa viatjar pel París de l’època com si hagués estat allí.
4. Un llibre valencià que sempre recomanes
Realment és una traducció: La trena, de Laetitia Colombani.
5. Quin llibre estàs llegint ara mateix?
Las ocho montañas, de Paolo Cognetti, que tenim entre mans al Club de Lectura d’Onda.
6. Quina és la primera lectura que recordes?
Recorde moltes hores llegint els còmics d’Astèrix a la Biblioteca de La Vilavella.
7. Lliges més d’un llibre a la vegada?
Sí, per sort. A banda del Club de Lectura, també m’encarregue de fer presentacions i tinc títols que m’interessen.
8. Quin és el teu lloc preferit per a llegir?
Ara, on més llig, és al llit, abans d’anar a dormir.
9. Una frase que recordes de les teues lectures.
“Mai és massa tard per esmenar una errada, fins i tot quan les conseqüències ja no tenen remei”. És de La caverna, de José Saramago.
10. Quin autor/a de la literatura és el teu preferit?
Més que d’autors o autores, soc de llibres, perquè els escriptors també erren.
11. Quin gènere t'agrada més?
Soc molt eclèctic: ara mateix tinc un còmic, una novel·la intimista, un llibre de poesia i un llibre de psicologia a la tauleta de nit.
12. Quina és la teua editorial de referència?
Càtedra i Edicions del Periscopi.
13. La teua biblioteca personal està organitzada?
No, els llibres semblen rovellons, te’ls trobes tant en grups com de manera solitària per diferents zones de casa. Supose que és perquè no m’importa si en preste un i no torna a casa, pense que és que ha agradat molt.
14. De no ser bibliotecari/ària, quina penses que seria la teua professió?
Vull pensar que alguna relacionada amb els llibres.
