Va de llibres
La sensibilització ambiental i la no-ficció per als més menuts és possible: l’exemple de les editorials valencianes
Savanna Books i La Orquídea de Darwin són dues editorials valencianes que aposten per divulgar ciència i sensibilitzar al públic infantil amb les seues publicacions
Francesc Miró
Tot i que la no-ficció és el gènere més llegit a l’Estat espanyol, potser quan pensem en qui llig no-ficció ens oblidem d’una gran part de la població. El cas és que hi ha editorials que s’atreveixen a pensar més enllà. Editorials que publiquen assajos, llibres divulgatius sobre ciència, crisi climàtica o ecologisme, però pensant en els més menuts de casa, un públic infantil. I direu… es pot viure d’això? Parlem amb dos exemples valencians: 'Savanna Books' i 'La Orquídea de Darwin'.
La primera naix en l’any 2017 amb l'objectiu de “fomentar la connexió amb la natura en la infància, destacant el paper de la natura com espill on reflectir-nos com a humans”, ens diu Cristina Camarena, l’editora de 'Savanna Books'. “Volem fer que el nostre fons editorial siga un itinerari lector unificat que promoga el creixement dels nens en contacte directe amb la natura”.
La segona fa ja més d’un quart de segle sorgida amb la convicció “que la literatura infantil, i en particular els contes, són una meravellosa eina per a sensibilitzar, desenvolupar valors i orientar als més petits en el respecte, el coneixement i l'acció en favor del medi ambient”. Afegeix el seu editor, Albano López, que “en aquells dies, principis del 2000, existien molt pocs contes i llibres infantils enfocats específicament a l'educació ambiental, per això creem l'editorial, que és la primera a nivell nacional especialitzada en aquesta temàtica”.
Situació del mercat
Les coses, des d’aleshores, han canviat molt en el món editorial. Per a Camarena el mercat editorial actual està “notablement” saturat de títols que aborden la temàtica de la natura. “La nostra percepció, tanmateix, és que, malgrat la gran quantitat, hi ha una manca de profunditat. La natura se sol presentar o bé com una ‘matèria a estudiar’, o bé com un ‘paisatge al qual anar a fer oci vacacional’. On la nostra editorial sí que marca la diferència és en la idea que som natura. Els nostres títols busquen anar més enllà de la divulgació superficial o la guia d'excursions, proposant una reflexió profunda sobre la nostra ecodependència i la nostra identitat biològica”.
Per a López, en canvi, “existeix un dèficit de no-ficció dirigida als més xicotets, especialment per a infantil i primer cicle de primària. En la infància, la no-ficció queda relegada a formats com enciclopèdies visuals o llibres de curiositats”. Això fa que hi hagi una manca de llibres divulgatius amb “veritable valor literari. Abunda la informació, però escassegen els llibres capaços de combinar rigor ambiental i històric, amb emoció i qualitat estètica”.
Ambdós projectes han generat el seu propi espai. Savanna Books, per exemple, amplia el seu compromís amb una revista anomenada Pantera, que vol ser referència estatal “sobre educació ambiental per a la infància, que estiga disponible en la diversitat lingüística que ens defineix: Castellà, Català, Euskera i Gallec”. L’objectiu fonamental, diu Camarena, “transcendeix la simple transmissió de coneixements. Busquem un impacte més profund: connectar la infància amb la natura de manera genuïna i vivencial. Alhora, pretenem ser un vehicle per a transmetre a les famílies un missatge cabdal: que la natura és la millor escola possible. Un espai d'aprenentatge integral, multisensorial i insubstituïble”.
'La Orquídea de Darwin', per la seua banda, és una de les àrees de l’empresa Natura y Cultura. Segons Albano López “apostar per una editorial especialitzada no és un complement, sinó una eina estratègica: la narrativa amplia l'abast de l'educació ambiental, la fa perdurable i contribueix a formar una ciutadania compromesa”. Per a ell, “l'educació ambiental no es limita als canals formatius tradicionals, la cura del medi ambient i el desenvolupament sostenible no són només un conjunt de coneixements tècnics, sinó una cultura, una manera de mirar i de relacionar-se amb l'entorn”.
