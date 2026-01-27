De dalt a baix
La ràdio servirà ara també per a mostrar la riquesa del nostre patrimoni cultural, material i lingüístic tot recorrent de dalt a baix la nostra terra:
Diumenge que ve, 1 de febrer, de 13.45 a 14 hores, en l'emissió territorial de RNE i Radio 5 en la Comunitat Valenciana, torna a les ones «De dalt a baix» de la mà de Yolanda Martínez, periodista de Catarroja. Com ha avançat l'emissora, el programa recorrerà la geografia del nostre país tot buscant la singularitat dels nostres pobles, costums i tradicions i també els parlars valencians. Entre els col·laboradors, el gran Josep Vicent Frechina, que ens mostrarà el panorama musical actual i ens recordarà d'on venim. He tingut el plaer que hagen comptat amb mi per a parlar sobre el que més m'agrada: la nostra llengua, el valencià. Seran només tres minuts, tot un exercici de síntesi, com la columna que escric.
«De dalt a baix» fou un dels programes més estimats, el primer en valencià de la ràdio espanyola; el record de Toni Mestre ens acompanyarà de segur; però no serà l'únic. També tindrem present Enric Valor i les lliçons gramaticals de «Parlem bé» que divulgà a través de l'emissora La Voz de Levante que dirigia Alfons Gil Albors en l'any 1963. «Una experiència pionera en l’ensenyament del valencià, molt anterior al programa fundat per Vicent Pitarch a Vila-real, "Nosaltres els valencians", el 1969, i al mític "De dalt a baix", dirigit per Amadeu Fabregat el 1974» com ens recorda Josep Daniel Climent en L'interés per la llengua dels valencians.
Recupere de Valor un fragment de la fitxa «Escoltar, sentir (u oir)» a propòsit de l'ús excessiu del verb escoltar per influència del castellà escuchar: «Els valencians, en totes aquelles ocasions, diríem:
—Era un dia radiant; el camp estava solitari; no s’hi sentia ni la més mínima remor.
—Estàvem sentint la ràdio.
—Escolta!
—Escolte, per favor!
Ja diem: el qui està acostumat a aqueixa peculiaritat castellana sol cometre l’error, poc freqüent per sort, de confondre els verbs ESCOLTAR i SENTIR (u OIR)»—Hui el mestre se’n duria les mans al cap de sentir tanta gent escoltant i no sentint i ni cal que parlem d’oir.
La ràdio, companya fidel de treballs, consol de soledats i compromís amb la veritat, servirà ara també per a mostrar la riquesa del nostre patrimoni cultural, material i lingüístic tot recorrent de dalt a baix la nostra terra: baixant cap als pobles de la mar o pujant als de la costera. Els espere diumenge abans de dinar!
