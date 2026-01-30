La Gran Via Marqués del Túria acollirà un any més la Fira del Llibre Antic i d'Ocasió
La 49a edició d'este certamen se celebra entre el 26 de febrer i el 22 de març
La 49a edició de la Fira del Llibre Antic i d'Ocasió se celebrarà en la Gran Via Marqués del Túria entre els dies 26 de febrer i 22 de març. Així es desprén de l'acord de la Junta de Govern Local, que ha declarat “l'interés municipal d'esta cita cultural” i ha autoritzat “l'ocupació del domini públic d'un tram de la citada gran via, comprés entre els carrers Pizarro i Comte de Salvatierra, en el qual s'instal·len habitualment les casetes d'esta fira.
Segons este acord, l'Ajuntament també participarà activament en la celebració del certamen a través de la Delegació d'Acció Cultural, Patrimoni i Recursos Culturals, mitjançant la cessió de publicacions municipals per a la seua venda en la caseta de l'organització i la donació de llibres per a la seua distribució entre les entitats participants, en una acció de foment i promoció de les publicacions municipals.
La fira, organitzada pel Gremi de Llibreters d'ocasió de la Comunitat Valenciana, compta amb tots els informes favorables dels servicis municipals competents, entre ells els d'Ocupació del Domini Públic, Policia Local, Patrimoni Històric i l'Organisme Autònom Municipal de Parcs i Jardins i Biodiversitat Urbana, que han establit les condicions tècniques i de protecció patrimonial i ambiental necessàries per a garantir el correcte desenrotllament de l'esdeveniment.
Cita cultural consolidada
Cal recordar que la Fira del Llibre Antic i d'Ocasió és una cita cultural consolidada a València, que cada any reunix llibreries especialitzades i acosta al públic exemplars antics, descatalogats i d'ocasió, contribuint a la dinamització cultural i comercial de la ciutat.
Pel que respecta a l'autorització per a ocupar la via pública, esta estarà en vigor a partir del dia 20 de febrer i fins al 26 de març, per a facilitar els treballs de muntatge i desmuntatge de les 29 casetes d'exposició i venda de llibres. D'altra banda, l'acord detalla que “totes les accions a desenrotllar amb motiu d'esta cita no han de minvar, si més no temporalment, l'amplitud del concepte històric cultural i els valors botànics del jardí de la Gran Via Marqués del Túria”.
