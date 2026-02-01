A ritme de banda
La música de l’Horta Nord celebra el seu compromís col·lectiu
La tercera edició de la Gala de la Música de l’Horta Nord, organitzada per la delegació comarcal de FSMCV, va reunir ahir a Burjassot músics, societats i institucions per reconéixer una trajectòria compartida al servei de la cultura musical valenciana
Ahir dissabte, el Centre Cultural Tívoli de Burjassot va acollir la 3a edició de la Gala de la Música de l’Horta Nord, una cita ja consolidada en el calendari comarcal de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV). L’acte va servir per reconéixer l’esforç, la dedicació i el compromís de músics, directius, directors, entitats i col·lectius que fan possible, dia a dia, la vitalitat del moviment musical valencià en esta comarca.
Organitzada per la comarca de l’Horta Nord de la FSMCV, la gala va reunir representants de les societats musicals del territori en una vetlada marcada pel reconeixement col·lectiu i el sentiment de pertinença. Tal com es va subratllar durant l’acte, estos premis naixen de les mateixes societats musicals, que proposen les persones i entitats mereixedores d’este homenatge, i són resolts per un jurat format per professionals de diferents àmbits de la música.
Pel que fa als guardons de la 3a edició de la Gala de la Música de l’Horta Nord, en la categoria de Compromís i Dedicació a la Música es va reconéixer Miguel Lerme Blay, del Centre Artístic Musical de Moncada, com a músic i directiu més longeu en actiu; Amparo Montañana i Romero, de la Societat Musical Amics de la Música de Meliana, com a directiva destacada; i David Moreno Ruiz, del Centre Musical i Instructiu Santa Cecília de Puçol, com a músic de societat musical.
En l’àmbit del Mèrit Acadèmic, els reconeixements van recaure en M. Carmen Charco Terol, de la Societat Musical La Primitiva de Rafelbunyol (Grau Mitjà), i Marta Domènech Beltran, de l’Agrupació Musical d’Alfara del Patriarca (Grau Superior).
Quant al Mèrit Musical, es va distingir Vicente Roig Gimeno, de la Unió Musical de Museros, en direcció musical; Maria Esteve i Ferrer, de la Societat Musical Amics de la Música de Meliana, en direcció d’escola de música; i José Súñer Oriola, de la Unió Musical Santa Maria del Puig, en creació musical. En la categoria de Suport a la Música, el premi va ser per al grup valencià La Fúmiga, mentre que el reconeixement com a mitjà de comunicació va recaure en Valencia Plaza. Finalment, el Premi extraordinari a una Societat Musical va ser concedit a la Societat Musical de Bonrepòs i Mirambell.
Un altre dels moments destacats de la vetlada va ser el reconeixement atorgat per la FSMCV a l’Agrupació Musical Los Silos de Burjassot, amb motiu del seu 75é aniversari, com a mostra d’agraïment a una trajectòria exemplar al servei de la música i de la vida cultural del municipi.
La gala va sumar un reconeixement especial de la FSMCV a l’Agrupació Musical Los Silos de Burjassot pel seu 75é aniversari
La reafirmació d’un model cultural propi
La presidenta de la FSMCV, Daniela González, posa en valor el sentit d’estes celebracions comarcals, assenyalant que “les gales comarcals són molt més que un lliurament de premis: són espais de trobada, de reconeixement mutu i de reafirmació d’un model cultural basat en el treball voluntari, la formació i el compromís amb el territori”. González va remarcar també que “cuidar estos espais és essencial per continuar enfortint una xarxa que vertebra pobles i persones a través de la música”.
Per la seua banda, el president comarcal de la FSMCV a l’Horta Nord, Gabriel García, destaca la diversitat de perfils i generacions reconegudes en esta edició, com a reflex de “la realitat plural i compromesa” del col·lectiu musical de la comarca.
Amb 26 societats musicals actives, algunes d’elles amb més d’una agrupació per localitat, l’Horta Nord es consolida com un exemple del paper vertebrador que exerceixen les societats musicals en el territori. La gala d’ahir va tornar a evidenciar que, més enllà dels escenaris, la música continua sent un espai de cohesió, reconeixement i construcció col·lectiva.
