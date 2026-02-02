Magüi Mira, Ricard Camarena, Isabel Sanchis i Ángeles López Artiga reben els premis al Mèrit Cultural Ciutat de València 2026
Catalá ha subratllat com a objectius d’estos premis “reconéixer els qui, des de la creació artística i cultural, contribueixen a construir una València més conscient del que és i més ambiciosa respecte al que pot arribar a ser”
L'actriu i directora teatral Magüi Mira, el xef Ricard Camarena, la dissenyadora de moda Isabel Sanchis i la compositora, música i pedagoga Ángeles López Artiga han rebut este dilluns els premis al Mèrit Cultural Ciutat de València 2026. L'alcaldessa de València, María José Catalá, acompanyada del regidor d'Acció Cultural, Patrimoni i Recursos Culturals, José Luis Moreno, ha presidit l'acte de lliurament dels guardons, que s'ha celebrat al saló columnari de la Llotja de la Seda, i que ha reunit nombrosos representants dels àmbits cultural, polític, econòmic i social de la ciutat. També han estat presents en l'acte la consellera de Cultura de la Generalitat, Carmen Ortí Ferrer, i el president del Consell Valencià de Cultura, José María Lozano.
Tal com ha subratllat l'alcaldessa durant la cerimònia, “celebrem hui la quarta edició d'uns premis amb una vocació sincera: reconéixer els qui, des de la creació artística i cultural, contribueixen a construir una València més conscient del que és i més ambiciosa respecte al que pot arribar a ser-hi”.
Els Premis al Mèrit Cultural Ciutat de València, creats l'any 2023, comporten un reconeixement i una valoració de l'obra, el reconeixement crític, la projecció nacional i internacional i la repercussió cultural de les persones destacades en cada edició. “I, sobretot, -ha afegit Catalá- d'alguna cosa que no sempre es pot mesurar, però que se sent: la veritat i l'autenticitat d'una trajectòria. L'excel·lència”. Per a Catalá, “triar entre els millors no és una tasca senzilla en una ciutat amb tant de talent com la nostra però sí que és una tasca necessària perquè, enmig de les presses i de les urgències, detindre’ns durant un instant a reconéixer l'excel·lència cultural és també una manera de cuidar el futur”.
L'alcaldessa ha destacat el caràcter de València com a ciutat “plural, creativa i inconformista”, característiques, precisament, que defineixen perfectament les personalitats premiades. Segons Catalá, les trajectòries dels premiats “ens ensenyen que en un món que canvia a gran velocitat, la cultura és la nostra àncora i la nostra brúixola i és el que dona sentit, cohesió i profunditat a una societat”.
Ricard Camarena
María José Catalá ha afirmat que el cuiner Ricard Camarena “és molt més que un dels grans noms de la gastronomia contemporània, és un creador que ha sabut convertir la cuina en un acte cultural profund, honest i emocionant. Des de l'horta, des de la mar, des del respecte absolut al producte i al territori, ha construït un llenguatge propi que ha situat València en el mapa gastronòmic internacional”. Segons l'alcaldessa, Camarena, que també és fill adoptiu de la ciutat, “no busca l'artifici, busca la veritat. I en eixa busca ha aconseguit una cosa extraordinària: transformar la tradició en avantguarda sense perdre l'ànima”. El xef Ricard Camarena ha assegurat que “rebre un premi al mèrit cultural és un gest que situa la gastronomia en l'espai de la cultura perquè, des d'una mirada antropològica, la cultura és el conjunt de pràctiques que una societat desenvolupa per a organitzar-ne la vida i la gastronomia és un llenguatge col·lectiu, és territori, memòria, tècnica, hospitalitat i identitat”.
Isabel Sanchis
La dissenyadora Isabel Sanchis és, per a l'alcaldessa, “una artesana que ha fet del disseny un exercici d'equilibri entre la tradició i la modernitat més sofisticada perquè les seues creacions parlen de temps, de paciència, de precisió. D'una manera d'entendre la moda que fuig de l'efímer i aposta per l'essencial. En cada volum, en cada brodat, en cada patronatge hi ha una mirada respectuosa cap a la silueta femenina i una manera de treballar que s'acosta més a l'alta costura que al ritme accelerat del prêt-à-porter”. L'alcaldessa ha agraït a Sanchis “portar el nom de València als grans escenaris de la moda internacional amb elegància i autenticitat”. La dissenyadora de moda Isabel Sanchis ha agraït el guardó municipal i ha reconegut la moda com a artesania i indústria, amb “modistes, sastres, figurinistes, orfebres, gent que treballa amb passió i una indústria que genera molts llocs de treball i que genera a també cultura i emoció”.
Ángeles López Artiga
La compositora, cantant, pianista i pedagoga Ángeles López Artiga, filla adoptiva de la ciutat, és, segons Catalá, “una figura imprescindible de la música valenciana contemporània i una dona que va trencar sostres de vidre com a catedràtica del Conservatori Superior de València. López Artiga ha creat, ha interpretat i ha ensenyat. Ha contribuït a formar a generacions de músics, ha obert camins i ha ajudat per tal que la música siga un espai de pensament, emoció i llibertat” i li ha agraït “el compromís amb la música i amb la ciutat de la música”. Ángeles López Artiga ha afirmat en arreplegar el seu premi que “vivim temps en els quals la societat necessita més que mai la sensibilitat i la reflexió que l'art pot oferir. La música és una forma d'aliment per a l'esperit i la més espiritual de les arts, una manera d'elevar allò quotidià i mirar-ho des d'una altra perspectiva”.
Magüi Mira
Respecte a l'actriu, productora i directora Magüi Mira, l'alcaldessa ha assegurat que “representa com a poques persones la força transformadora de les arts escèniques i la seua trajectòria està marcada per la valentia artística, la curiositat intel·lectual i un lliurament absolut a la veritat del personatge i del relat i, a més, ha sabut deixar empremta construint una obra sòlida i profundament humana, tant sobre les taules com des de la direcció”. Per a Catalá, “el reconeixement de Magüi Mira amb la Medalla d'Or al Mèrit en les Belles Arts, la Distinció de la Generalitat al Mèrit Cultural o el Premi Valle Inclán i la seua recentment estrenada presidència de l'Acadèmia de les Arts Escèniques són el reflex d'una carrera que ha dialogat sempre amb el públic des de l'emoció i la intel·ligència”. L'actriu Magüi Mira ha donat les gràcies a la ciutat de València perquè “és una ciutat que m'emociona perquè la considere meua, molt, molt meua, molt meua. València és oxigen, és llum, és bellesa” i ha dedicat el premi “a totes les dones valencianes perquè totes les dones som la mateixa dona”.
