Va de llibres
Els valencians llegim més des de la pandèmia, però encara estem per davall de la mitjana nacional
La publicació del 'Baròmetre d’Hàbits de Lectura i Compra de Llibres a Espanya 2025' ens fa comparar algunes dades específiques de com llegim els valencians i valencianes
Francesc Miró
El Baròmetre d’Hàbits de Lectura i Compra de Llibres a Espanya és un clàssic de l’inici de l’any que surt a tots els mitjans de comunicació i permet que, durant uns pocs dies, es parle de lectura, hàbits i lectors i lectores d’arreu de l’Estat amb dades fiables a la mà. Aquest any, les dades del ministeri consoliden la tendència: el percentatge de població que llig llibres en el seu temps lliure supera el 66 % de la població. Des de 2017, s'incrementen els lectors de llibres per oci en 6,5 punts percentuals, i el repunt d’alts índex de lectura en pandèmia, s’ha convertit en costum. Però totes les comunitats autònomes lligen el mateix?
Pel que fa a la lectura per oci –és a dir, la gent que agafa un llibre pel plaer de llegir, no per a estudiar ni per a treballar–, la mitjana nacional se situa en el 58,8 % de la població. Els valencians i valencianes estem per sota de la mitjana amb un 55,7%. Tenim més costum de llegir per voluntat que els extremenys, els murcians i els canaris, a la cua en lectura per oci. Però alhora ens situem lluny percentualment de les Illes Balears (69,4 %), Catalunya (66,5 %) o Madrid (64,2 %).
Per davall de la mitjana nacional
La lectura total, aquella que també suma als lectors que ho fan per la seua professió, i als científics i estudiants que ho fan per estudi, la mitjana de la Comunitat Valenciana puja fins al 63,2 % i, així i tot, estem per davall de la mitjana nacional de lectura total situada en el 64,9%. Si anem a l’INE, i consultem la darrera 'Enquesta d’hàbits i pràctiques culturals 2024-2025', és interessant descobrir que el 51,9 % de la població valenciana va llegir en l'últim trimestre, amb una mitjana de 5,7 llibres per lector. El format? Encara preferim els llibres en paper (60,2 %) al format digital o l’audiollibre (26,5 %).
Si els preguntes als valencians i valencianes que puntuen quin interés tenen per la lectura de l’1 al 10, l'interés mitjà ens situa en 6,2 punts, quasi en la mitjana nacional de 6,3 punts, sent una de les activitats culturals que desperta major atenció en la població. Encapçala l’interés en la lectura les Illes Balears (7,1), i el tanca la Regió de Múrcia (5,5 punts). Els valencians mostrem més interés en la lectura de llibres per oci (5,9), que en els llibres professionals o d’estudi (4,7), els periòdics (4,5), les revistes (3,9) i també que en escoltar audiollibres (2,3).
Disponibilitat de llibres en l’àmbit domèstic
Algunes dades sí que ens situen per damunt de la mitjana, com és el cas de l’equipament i la disponibilitat de llibres en l’àmbit domèstic. El 91,1% de la població a Espanya disposa d'algun llibre en la seua llar. El 93,7 % de les llars valencianes disposa de llibres, prop de les comunitats on més persones declaren tenir llibres a casa –les Illes Balears (95,2 %) i País Basc (94,2%)–, i per damunt de les que menys prestatgeries tenen ocupades per llibres –Castella-la Manxa (82,3 %) i Andalusia (86,6 %)–.
Malgrat això, la població valenciana també confessa dificultats per a llegir amb més freqüència. Un 17,1 % diu que no llig més per falta d’interés, un 13,3 % afirma que és degut al preu dels llibres i un 12,7 % afirma que no li agrada llegir. Però el que més crida l’atenció és que un 43,2 % dels enquestats valencians diu que no llig més per falta de temps. És la principal raó, i no és d’estranyar amb el temps que dediquem a la feina i l’estrés que ens suposa.
