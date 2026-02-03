Valencia Baryton Project proposa en Cambra al Palau un inusual repertori d’octets de Haydn entorn del baryton
El concert liderat per Matthew Baker, un dels grans especialistes mundials del baryton, tindrà lloc demà dimecres, a les 19.30 hores, en la Sala Rodrigo
El cicle Cambra al Palau que es desenvolupa a la Sala Rodrigo, rep el dimecres 4 de febrer, a les 19.30 hores, l’actuació del Valencia Baryton Project, una formació de referència internacional dedicada a la recuperació i difusió del baryton, un dels instruments més singulars i refinats del classicisme. El concert estarà liderat per Mattew Baker, un dels escassos intèrprets especialitzats d’este instrument en tot el món.
El baryton és un instrument de corda del segle XVIII, estretament vinculat a la música de cambra centreeuropea i, en particular, a la cort dels Esterházy. La seua singularitat residix en la combinació de cordes fregades amb arc i cordes addicionals que poden polsar-se amb el polze de la mà esquerra, la qual cosa amplia les seus possibilitats tímbriques i expressives.
El programa del concert estarà íntegrament dedicat a Franz Joseph Haydn, compositor fonamental en el repertori per a baryton, i s’estructura en dos parts. En la primera s’interpretaran l’Octet en Sol major, Hob. X:5, i l’Octet en La major, Hob. X:3, mentres que la segona inclourà l’Octet en Re major, Hob. X:2, i l’Octet en Sol major, Hob. X:12, conformant un recorregut per algunes de les obres més representatives escrites per a este instrument.
Singularitat
El director del Palau, Vicente Llimerà ha destacat respecte a este concert que «sempre dissenyem el nostre cicle de cambra amb premisses ben definides com són la qualitat, la varietat i les propostes temàtiques d’interés, però és que en el cas de demà s’afegix una altra no menys important com és la singularitat, ja que podrem gaudir del bell so del baryton, un instrument un tant desconegut i a més amb un repertori inusual i d’indubtable atractiu de Haydn»».
El Valencia Baryton Project ha collit un notable reconeixement internacional, amb concerts i festivals amb entrades esgotades a Europa i les Amèriques. El seu treball entorn del baryton ha sigut destacada en publicacions de prestigi, com The Strad i Ritme, a més de rebre crítiques internacionals. Al costat dels seus concerts, la formació desenvolupa una important activitat pedagògica i creativa que abasta des d’escoles rurals fins a institucions educatives superiors. Així mateix, el projecte impulsa la creació de noves obres per a baryton mitjançant la col·laboració amb compositors internacionals, amb l’objectiu d’ampliar i renovar el repertori de l’instrument.
